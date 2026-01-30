Nemčija prek Hrvaške napredovala v finale evropskega prvenstva

Nemčija je prek Hrvaške napredovala v finale evropskega prvenstva. FOTO: Profimedia

Prvi polfinalni obračun v Herningu, kjer sta pravico delila Slovenca Bojan Lah in David Sok, se je razpletel po željah nemških rokometašev. Po zmagi nad Hrvati bodo v nedeljo ob 18. uri proti zmagovalcu dansko-islandskega dvoboja naskakovali svojo tretjo zlato kolajno na celinskem tekmovanju po turnirjih v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016. V svojih vitrinah imajo tudi srebrno odličje z EP na Švedskem 2002 ter bronasto iz Italije 1998. Osmoljenci prvega polfinalnega obračuna s Hrvaške so na dosedanjih celinskih tekmovanjih na Norveškem 2008, v Avstriji 2010 ter na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 osvojili srebrno, na Portugalskem 1994, v Srbiji 2012 in na Poljskem 2016 pa bronasto odličje.

Po enakovrednem prvem polčasu so v drugem na igrišču zagospodarili izbranci islandskega strokovnjaka na nemški klopi Alfreda Gislasona ter povsem zasenčili Hrvate, ki jih prav tako vodi trener z dežele gejzirjev Dagur Sigurdsson. Že v 40. minuti so si priigrali sedem golov prednosti (24:17), lepega kapitala pa kljub učinkoviti hrvaški predstavi v sami končnici niso zapravili vse do zadnjega zvoka sirene.

Pri Nemcih je bil najučinkovitejši Lukas Zerbe s šestimi goli, medtem ko je vratar Andreas Wolff, ki je bil po koncu dvoboja razglašen za najboljšega igralca, zbral 13 obramb. Tin Lučin je za Hrvate dosegel šest zadetkov.