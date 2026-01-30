Nemčija prek Hrvaške napredovala v finale evropskega prvenstva

Prvi polfinalni obračun v Herningu, kjer sta pravico delila Slovenca Bojan Lah in David Sok, se je razpletel po željah nemških rokometašev. Po zmagi nad Hrvati bodo v nedeljo ob 18. uri proti zmagovalcu dansko-islandskega dvoboja naskakovali svojo tretjo zlato kolajno na celinskem tekmovanju po turnirjih v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016. V svojih vitrinah imajo tudi srebrno odličje z EP na Švedskem 2002 ter bronasto iz Italije 1998.
Osmoljenci prvega polfinalnega obračuna s Hrvaške so na dosedanjih celinskih tekmovanjih na Norveškem 2008, v Avstriji 2010 ter na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 osvojili srebrno, na Portugalskem 1994, v Srbiji 2012 in na Poljskem 2016 pa bronasto odličje.
Po enakovrednem prvem polčasu so v drugem na igrišču zagospodarili izbranci islandskega strokovnjaka na nemški klopi Alfreda Gislasona ter povsem zasenčili Hrvate, ki jih prav tako vodi trener z dežele gejzirjev Dagur Sigurdsson. Že v 40. minuti so si priigrali sedem golov prednosti (24:17), lepega kapitala pa kljub učinkoviti hrvaški predstavi v sami končnici niso zapravili vse do zadnjega zvoka sirene.
Pri Nemcih je bil najučinkovitejši Lukas Zerbe s šestimi goli, medtem ko je vratar Andreas Wolff, ki je bil po koncu dvoboja razglašen za najboljšega igralca, zbral 13 obramb. Tin Lučin je za Hrvate dosegel šest zadetkov.
Na Hrvaškem se je sicer že pred polfinalno tekmo proti Nemčiji razvnela razprava glede sprejema za rokometaše po vrnitvi v domovino. Po lanski srebrni kolajni na domačem svetovnem prvenstvu je bil na zahtevo rokometašev na končni zabavi osrednji glasbeni gost Marko Perković Thompson. Razvpitemu hrvaškemu pevcu, ki je lani poleti priredil tudi velik koncert na zagrebškem hipodromu, so mestni veljaki največjega hrvaškega mesta zaradi poveličevanja ustaštva prepovedali nadaljnje nastope na zagrebškem območju.
Zagrebški župan Tomislav Tomašević je v zvezi s Thompsonovim nastopom na morebitnem sprejemu za rokometaše dejal, "da ne bo dajal političnih izjav", medtem ko je župan Sinja Miro Bulj dodal, da so pripravljeni prevzeti organizacijo tega dogodka v omenjenem dalmatinskem mestu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.