Drugi športi

Nemčija prek Hrvaške napredovala v finale evropskega prvenstva

Herning, 30. 01. 2026 20.11 pred 45 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA
Nemčija je prek Hrvaške napredovala v finale evropskega prvenstva.

Nemška moška rokometna reprezentanca se je po zmagi nad Hrvaško z 31:28 (17:15) uvrstila v nedeljski veliki finale evropskega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem. Druga polfinalna tekma med Dansko in Islandijo se bo v Herningu začela ob 20.30.

FOTO: Profimedia

Prvi polfinalni obračun v Herningu, kjer sta pravico delila Slovenca Bojan Lah in David Sok, se je razpletel po željah nemških rokometašev. Po zmagi nad Hrvati bodo v nedeljo ob 18. uri proti zmagovalcu dansko-islandskega dvoboja naskakovali svojo tretjo zlato kolajno na celinskem tekmovanju po turnirjih v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016. V svojih vitrinah imajo tudi srebrno odličje z EP na Švedskem 2002 ter bronasto iz Italije 1998.

Osmoljenci prvega polfinalnega obračuna s Hrvaške so na dosedanjih celinskih tekmovanjih na Norveškem 2008, v Avstriji 2010 ter na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 osvojili srebrno, na Portugalskem 1994, v Srbiji 2012 in na Poljskem 2016 pa bronasto odličje.

FOTO: Profimedia

Po enakovrednem prvem polčasu so v drugem na igrišču zagospodarili izbranci islandskega strokovnjaka na nemški klopi Alfreda Gislasona ter povsem zasenčili Hrvate, ki jih prav tako vodi trener z dežele gejzirjev Dagur Sigurdsson. Že v 40. minuti so si priigrali sedem golov prednosti (24:17), lepega kapitala pa kljub učinkoviti hrvaški predstavi v sami končnici niso zapravili vse do zadnjega zvoka sirene.

FOTO: Profimedia

Pri Nemcih je bil najučinkovitejši Lukas Zerbe s šestimi goli, medtem ko je vratar Andreas Wolff, ki je bil po koncu dvoboja razglašen za najboljšega igralca, zbral 13 obramb. Tin Lučin je za Hrvate dosegel šest zadetkov.

Preberi še EHF odgovarja Hrvatom: razpored je bil znan, razmere niso nič neobičajnega

Na Hrvaškem se je sicer že pred polfinalno tekmo proti Nemčiji razvnela razprava glede sprejema za rokometaše po vrnitvi v domovino. Po lanski srebrni kolajni na domačem svetovnem prvenstvu je bil na zahtevo rokometašev na končni zabavi osrednji glasbeni gost Marko Perković Thompson. Razvpitemu hrvaškemu pevcu, ki je lani poleti priredil tudi velik koncert na zagrebškem hipodromu, so mestni veljaki največjega hrvaškega mesta zaradi poveličevanja ustaštva prepovedali nadaljnje nastope na zagrebškem območju.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je v zvezi s Thompsonovim nastopom na morebitnem sprejemu za rokometaše dejal, "da ne bo dajal političnih izjav", medtem ko je župan Sinja Miro Bulj dodal, da so pripravljeni prevzeti organizacijo tega dogodka v omenjenem dalmatinskem mestu.

rokomet evropsko prvenstvo hrvaška nemčija

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Drago 123
30. 01. 2026 20.56
Super sojenje fair play mislim da hrvaška bo ostala na četrtem mestu kod je že slovenija bila četrta izgubili bodo iz dansko ali islandijo
Odgovori
+1
1 0
Panter 63
30. 01. 2026 20.36
Ne glede na vse sem dobil spet voljo da gledam in se zanimam za rokomet. Lahko je rokomet tudi lep in pravičen šport. Vse to pišem samo zaradi sodnikov današnje tekme. Slovenski sodniki vsaka čast. Tako se sodi. Kapa do poda. Če hočeš, če veš se vse lahko da. Šolski primer.👍👍👍moj veliki respekt.
Odgovori
+0
1 1
gullit
30. 01. 2026 20.51
Čestitke hrvaškim rokometašem za dobre predstave. Upam da dobijo kolajno. Zaslužijo si jo. Lep vikend panter in uživaj še naprej.
Odgovori
+0
1 1
Panter 63
30. 01. 2026 20.57
Hvala Gulit. Tudi tebi in tvojima želim enako.lp
Odgovori
+0
1 1
Špica
30. 01. 2026 20.21
😃
Odgovori
0 0
