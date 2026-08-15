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'Hrvati z veliko sreče, od Slovenije pričakujem preboj na vrh'

Rogla, 15. 08. 2026 10.00 pred 3 urami 3 min branja 5

Avtor:
A.V.
Veselin Vujović

O Veselinu Vujoviću, pred desetletji enemu od najboljših rokometašev na svetu in kasneje tudi slovenskemu selektorju, ni treba izgubljati odvečnih besed. Legendarni "Vujo" se s katarsko rokometno izbrano vrsto v zadnjih dneh mudi na pripravah na Rogli, kjer je v zanimivem pogovoru za zagrebške Sportske novosti spregovoril o številnih temah.

Med drugim se je dotaknil tudi slovenske rokometne izbrane vrste, za katero pravi, da ima velik potencial. "Poglejte, kako uspešni so Slovenci v mlajših starostnih kategorijah. To ni naključje, kajti kakovostno delo na dolgi rok je edina pot do uspeha. Od slovenske članske izbrane vrste kmalu pričakujem preboj na vrh. Morda že na naslednjem svetovnem prvenstvu," je slovenskemu rokometu uvodoma na dušo popihal Veselin Vujović.

Petinšestdesetletni črnogorski strokovnjak podrobno spremlja rokometno dogajanje po svetu, s posebnim poudarkom na reprezentancah iz nekdanje skupne države. "Če ima Slovenija velik potencial, pa moram nekaj drugega povedati o hrvaški rokometni reprezentanci. Čeprav ji nihče ne more odvzeti zadnjih dveh članskih medalj z velikih tekmovanj, so do omenjenih uspehov prišli z obilico sreče. Spomnite se samo četrtfinala zadnjega evropskega prvenstva na Hrvaškem, ko je Madžarska na tisti tekmi premagala samo sebe. Prav neverjetno je, kako nespretno so zapravili prednost štirih ali celo petih golov nekaj minut pred koncem dvoboja," po svojem starem običaju ni ovinkaril Vujović in nadaljeval.

Veselin Vujović, nekdanji slovenski selektor, verjame, da bo naša izbrana vrsta v kratkem znova krojila svetovni rokometni vrh.
Veselin Vujović, nekdanji slovenski selektor, verjame, da bo naša izbrana vrsta v kratkem znova krojila svetovni rokometni vrh.
FOTO: Damjan Žibert

"Potem so imeli še veliko sreče s samim žrebom. Tudi tu morate biti na pravi strani, če želite kot 'nefavorit' poseči po najvišjih mestih. Vprašanje pa je, kakšno zaledje imajo in, ali se lahko v doglednem času vsaj približajo zadnjim uspehom. Kar se Črnogorcev tiče, v zadnjih imajo krizo vodenja reprezentanca. Vse preveč je menjav selektorjev, kar se posledično pozna tudi na samih rezultatih. Črna gora ima izjemno bekovsko linijo, a to je premalo, če želiš konkurirati za vrhunski rezultat na velikem tekmovanju."

Posebna zgodba je s srbsko izbrano vrsto... "Z Raulom Gonzalezom na klopi je bila dobra. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je celo izločila Madžarsko, ki morda od vseh držav še največ vlaga v rokomet. Na zadnjem evropskem prvenstvu je prijetno presenetila z zmago nad Nemčiji, a v nadaljevanju popustila in razočarala. Težko rečem, v čem je njihova glavna težava, da ne znajo biti bolj konstantni," se sprašuje legendarni "Vujo".

Selektor katarskih rokometašev Veselin Vujović pravi, da ima slovenska rokometna reprezentanca velik potencial.
Selektor katarskih rokometašev Veselin Vujović pravi, da ima slovenska rokometna reprezentanca velik potencial.
FOTO: Damjan Žibert

Ko je govora o absolutnem favoritu, vsaj kar se članskih velikih tekmovanj tiče, Vujović nima nobenih dvomov. "Dancem nihče nič ne more. Že zadnjih nekaj let so nedotakljivi na svetovnem vrhu in menim, da bodo na njem obstali tudi v prihodnje. Ko sta se, denimo, reprezentančno upokojili takšni legendi, kot sta Mikel Hansen in Rasmus Lauge, sta v ozadju kot 'napeti puški' že čakala Mathias Gidsel in Simon Pytlick. To je resnično neverjetno. Po odhodu izjemnega vratarja Niklasa Landina, je na reprezentančna vrata že (po)trkal še boljši Emil Nielsen... Hitrost, surova fizična moč in tehnična dovršenost so glavne odlike njihove igre in v tem jih trenutno ne prekaša nobena reprezentanca na svetu," je zanimiv pogovor za zagrebške Sportske novosti zaključil Veselin Vujović. 

rokomet veselin vujović katar slovenija hrvaška intervju

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KOMENTARJI5

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Barbarezo
15. 08. 2026 15.06
Vujo eden in edini trener oz se eden je
Odgovori
0 0
zajfa
15. 08. 2026 14.31
Vrni se Vujo in te naše mamine maze nauči kaj je lajf ...
Odgovori
+3
3 0
Mali medo
15. 08. 2026 13.46
Piha in na dušo vsakemu
Odgovori
0 0
Anion6anion
15. 08. 2026 12.26
Slovenija ima potencial a žal ne z Zormanom na čelu.
Odgovori
+0
3 3
jugatneme
15. 08. 2026 12.22
Lepo da se je spomnil ter na priprave pripeljal v Slovenijo Katarce.
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+8
8 0
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