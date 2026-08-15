'Hrvati z veliko sreče, od Slovenije pričakujem preboj na vrh'

Med drugim se je dotaknil tudi slovenske rokometne izbrane vrste, za katero pravi, da ima velik potencial. "Poglejte, kako uspešni so Slovenci v mlajših starostnih kategorijah. To ni naključje, kajti kakovostno delo na dolgi rok je edina pot do uspeha. Od slovenske članske izbrane vrste kmalu pričakujem preboj na vrh. Morda že na naslednjem svetovnem prvenstvu," je slovenskemu rokometu uvodoma na dušo popihal Veselin Vujović. Petinšestdesetletni črnogorski strokovnjak podrobno spremlja rokometno dogajanje po svetu, s posebnim poudarkom na reprezentancah iz nekdanje skupne države. "Če ima Slovenija velik potencial, pa moram nekaj drugega povedati o hrvaški rokometni reprezentanci. Čeprav ji nihče ne more odvzeti zadnjih dveh članskih medalj z velikih tekmovanj, so do omenjenih uspehov prišli z obilico sreče. Spomnite se samo četrtfinala zadnjega evropskega prvenstva na Hrvaškem, ko je Madžarska na tisti tekmi premagala samo sebe. Prav neverjetno je, kako nespretno so zapravili prednost štirih ali celo petih golov nekaj minut pred koncem dvoboja," po svojem starem običaju ni ovinkaril Vujović in nadaljeval.

Veselin Vujović, nekdanji slovenski selektor, verjame, da bo naša izbrana vrsta v kratkem znova krojila svetovni rokometni vrh. FOTO: Damjan Žibert

"Potem so imeli še veliko sreče s samim žrebom. Tudi tu morate biti na pravi strani, če želite kot 'nefavorit' poseči po najvišjih mestih. Vprašanje pa je, kakšno zaledje imajo in, ali se lahko v doglednem času vsaj približajo zadnjim uspehom. Kar se Črnogorcev tiče, v zadnjih imajo krizo vodenja reprezentanca. Vse preveč je menjav selektorjev, kar se posledično pozna tudi na samih rezultatih. Črna gora ima izjemno bekovsko linijo, a to je premalo, če želiš konkurirati za vrhunski rezultat na velikem tekmovanju." Posebna zgodba je s srbsko izbrano vrsto... "Z Raulom Gonzalezom na klopi je bila dobra. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je celo izločila Madžarsko, ki morda od vseh držav še največ vlaga v rokomet. Na zadnjem evropskem prvenstvu je prijetno presenetila z zmago nad Nemčiji, a v nadaljevanju popustila in razočarala. Težko rečem, v čem je njihova glavna težava, da ne znajo biti bolj konstantni," se sprašuje legendarni "Vujo".

Selektor katarskih rokometašev Veselin Vujović pravi, da ima slovenska rokometna reprezentanca velik potencial. FOTO: Damjan Žibert