Hrvati zanesljivi, Nemci trepetali do konca

Hrvati so pometli z gavči in jih premagali za 15 zadetkov.

V skupini H sta do zanesljivih zmag in napredovanja v drugi del prišli favorizirani reprezentanci Hrvaške in Egipta, skoraj zagotovo tekmeca Slovenije v glavnem delu tekmovanja.

Hrvati so pred svojimi navijači v Zagrebu s 33:18 premagali Argentino, pri čemer je sedem igralcev domače zasedbe doseglo vsaj po tri gole. Egipčani so bili po visoki zmagi v prvem krogu proti Argentini (39:25) prepričljivi tudi proti Bahrajnu in ga ugnali s 35:24.

V skupini A v danskem Herningu Čehi še drugič zapovrstjo niso presegli meje 20 golov v 60 minutah. Proti Poljakom so znova remizirali, tokrat z 19:19, potem ko so 17:17 igrali proti Švici. Poljaki so imeli sicer po tem, ko so večino dvoboja zaostajali, napad za zmago, a ga niso izkoristili.

Na večerni tekmi je Nemčija s precejšnjimi težavami ugnala Švico z 31:29 in zabeležila drugo zmago. Švicarji so vodili večji del drugega polčasa, po zadnjem izenačenju pri 27:27 pa so si Nemci s tremi zaporednimi goli le zagotovili zmago. Julian Köster in Renars Uščins sta dosegla po šest golov.