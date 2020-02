Huda nesreča v Nazareju: deskarja z vodnim skuterjem dvignilo več metrov v zrak

Nazarejski valovi nastajajo zaradi kanjona na petih kilometrih globine, ki se zaključi tam, kjer se Severni Atlantik sreča z obalo nekdanjega ribiškega mesteca. Nazare je svetovno slavo dosegel leta 2011, ko je Havajec Garrett McNamara jezdil na najvišjem uradno zabeleženem valu vseh časov (23,77 metra). Brazilec Rodrigo Koxa je leta 2017, prav tako v Nazareju, dosežek izboljšal s 24,38 metra visokim valom. Pri Svetovni deskarski ligi (WSL) ocenjujejo, da so valovi v torek dosegali višino 13,7 metra, zaradi neviht nad oceanom in posledičnega valovanja ter blagega vetra pa so bile razmere po njihovih ocenah "izjemne".

Ogromni valovi Nazareja imajo mitski status v svetu deskanja, tudi tokrat pa so terjali svoj davek. V Kanadi rojenega domačina Alexa Botelha so prepeljali v bolnišnico, potem ko ga je med vleko z vodnim skuterjem na deski vrglo visoko v zrak, nato pa sta skupaj z voznikom silovito treščila nazaj v vodo. Botelha so nezavestnega uspeli spraviti do obale in ga naložiti na reševalno vozilo. Zdravstveno stanje portugalskega asa je po informacijah Svetovne deskarske lige (WSL) stabilno, prebudil naj bi se tudi iz nezavesti.

"Deskar na velikih valovih Alex Botelho je bil udeležen v zelo resno nesrečo med dogodkom Nazare Tow Surfing Challenge. Hitro so ga odpeljali v bolnišnico in zdaj imamo nove informacije o njegovem zdravstvenem stanju. Trenutno je stabilno, je tudi pri zavesti. Ostal bo v bolnišnici na dodatnih pregledih. Srčno se zahvaljujemo varnostnim in zdravniškim ekipam za hiter odziv. Alexu želimo popolno in hitro okrevanje," so zapisali pri WSL.

Francoska zvezdnica Justine Dupont, ki zdaj delno tudi živi na Portugalskem, je bila pričakovano med najbolj izpostavljenimi nastopajočimi in ni razočarala. Prejemnica lanske ženske nagrade XXL Biggest Wave je tudi tokrat uspela jezditi na ogromnem valu in še pravočasno uiti na varno. Ekipa Young Guns s Kaijem Lennyjem, ki je osvojil nagrado Val dneva (Wave of the Day), in Brazilcem Lucasom Chianco je prejela tudi posebno priznanje za sodelovanje pri lovljenju nekaterih največjih valov dneva in ubiranje unikatnih linij na morskih orjakih Nazareja.

Prispevek o valovih Nazareja in deskarjih, ki tam vsakoletno tvegajo svoje življenje: