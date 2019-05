Huda nesreča Neuvilla na reliju po Čilu brez večjih posledic

Thierry Neuville(Hyundai) je drugi dan relija po Čilu odstopil, potem ko se je večkrat prevrnil s svojim dirkalnikom, ki mu je z zadkom ušel s ceste. Dirkaču so prisotni gledalci nemudoma priskočili na pomoč, prek njegovega profila na Twitterju pa so se v Belgijčevem imenu zahvalili za lepe želje in zapisali, da je trenutno v rokah zdravnikov.

Sledilo je nekaj napetega čakanja, a je kmalu postalo jasno, da jo je belgijski dirkač, do čilskega relija vodilni v skupnem seštevku, odnesel brez hujših posledic.

Neuville: Bil sem malce optimističen

"V skladu s postopki po velikih nesrečah so Thierryja na kraju dogodka pregledale zdravniške službe in ga prepeljale v bolnišnico v Concepcionu na dodatne preglede,"so pri Hyundai Motosportu sporočili v soboto okoli 17. ure in nekaj minut kasneje dodali, da lahko "srečni potrdijo", da Neuville "ni utrpel zlomov ali poškodb". Je pa že jasno, da relija s sovoznikom Nicolasom Gilsoulomne bo nadaljeval.

"Z Nicolasom sva v redu," je ob prihodu pred novinarske mikrofone povedal Neuville, ki si je pri hoji pomagal z berglama. "Jasno je, da sva danes zjutraj utrpela precejšen šok v avtomobilu, v bistvu kar nekaj šokov. A preživela sva in oba so naju popolnoma pregledali v tukajšnji bolnišnici, kjer so opravili zelo dobro delo, in oba sva v redu. Kaj se je zgodilo? Bil sem malce optimističen. Glede na zapiske je šlo za desni ovinek s polnim plinom prek vrha vrha. In da ... Malce me je zaneslo in zadela sva rob ter avtomobil hipoma prevrnila."