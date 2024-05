Huda poškodba Bombača

V petek je na Madžarskem potekala prva tekma finala med večnima rivaloma iz Veszprema in Szegeda. V sedmi minuti jo je hudo skupil prvi slovenski reprezentančni organizator igre Dean Bombač, ki je po trku s tekmecem na igrišču obležal in za kratko izgubil zavest, po poročanju kluba pa je utrpel pretres možganov in zlom čeljusti, kar nikakor ni obetavna novica za selektorja Uroša Zormana.