Grozljivi posnetki iz ZDA: igralec po močnem udarcu v glavo obležal na tleh

Navijačem Metsov je na tekmi proti Philadelphii zastal dih, ko sta na tekmi med seboj trčila Jared Young in Nolan McLean. Slednji je svojega soigralca nenamerno s kolenom zadel v glavo, Young pa je zaradi sile udarca obležal na tleh. Medicinsko osebje, ki je bilo prisotno na tekmi, je nemudoma pristopilo k Youngu in mu nudilo pomoč. Sila trčenja je bila tako huda, da so 31-letniku imobilizirali vrat in ga na nosilih odpeljali v bolnišnico. Kanadčan je ob odhodu množici navijačev pokazal palec navzgor, kar je pomenilo, da je bil pri zavesti.