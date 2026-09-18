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Grozljivi posnetki iz ZDA: igralec po močnem udarcu v glavo obležal na tleh

Ljubljana, 18. 09. 2026 19.42 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
Jared Young

Na tekmi lige MLB med New York Metsi in Philadelphio Phillies je prišlo do hudega incidenta člana Metsov Jareda Younga, katerega je v glavo s kolenom zadel soigralec Nolan McLean. Younga so reševalci nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer nadaljnji pregledi na srečo niso pokazali resnejših poškodb.

Navijačem Metsov je na tekmi proti Philadelphii zastal dih, ko sta na tekmi med seboj trčila Jared Young in Nolan McLean. Slednji je svojega soigralca nenamerno s kolenom zadel v glavo, Young pa je zaradi sile udarca obležal na tleh. Medicinsko osebje, ki je bilo prisotno na tekmi, je nemudoma pristopilo k Youngu in mu nudilo pomoč. Sila trčenja je bila tako huda, da so 31-letniku imobilizirali vrat in ga na nosilih odpeljali v bolnišnico. Kanadčan je ob odhodu množici navijačev pokazal palec navzgor, kar je pomenilo, da je bil pri zavesti.

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Po končani tekmi je začasni trener Metsov Andy Green dejal, da je bilo k sreči slikanje CT negativno. Young je imel po Greenovih besedah simptome pretresa možganov in je lahko v celoti uporabljal okončine. "Bil je grozljiv trenutek na bejzbolskem igrišču," je dejal Green. "Kar nekaj časa je potreboval, da se je zavedel. Trčenje je bilo res strašljivo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

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18. 09. 2026 20.19
“Prišlo je do hude poškodbe, ampak na srečo brez hujše poškodbe.”
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