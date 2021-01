Hude obtožbe Dancev: Slovenci so naročili pice, imamo dokaze

Ne samo slovenska reprezentanca, tudi izbrani vrsti Hrvaške in Danske sta imeli v zadnjih dneh težave s prebavnimi motnjami, ki so očitno najhuje zdelali ravno ekipo selektorja Ljubomirja Vranješa. Ta je po remiju z domačim Egiptom (25:25) končala z nastopi na letošnjem svetovnem prvenstvu že pred izločilnimi boji, v slovenski reprezentanci pa so se po neuspehu na igrišču odločili razkriti številne pomanjkljivosti pri organizaciji letošnjega tekmovanja, ki so botrovale tudi številnim odsotnostim na odločilni tekmi z gostitelji.

Danski mediji so nato pred četrtfinalnim obračunom njihove reprezentance z Egiptom prenesli presenetljive izjave športnega direktorja danske reprezentance Mortena Henriksena za TV 2 Sport, v katerih je Henriksen podal nekaj hudih obtožb na račun naše reprezentance.

Danci bodo še naprej zaupali hotelu

"Malce komično je, ko pa so nam povedali, imamo pa tudi fotografije, da so si Slovenci naročili pice od zunaj (izven hotela, op. a.),"je dejal Henriksen. "Težav s prebavo niso imeli le oni. Tudi drugi, ki niso igrali z Egiptom, imajo podobne težave. Organizator je sprejel vse higienske ukrepe in verjamemo, da bo tako ostalo do konca. Mi bomo jedli tisto, kar nam bodo pripravili v hotelu, nikomur pa ne bi priporočil naročanja pic,"je dodal.

Gajić: Morda bi bilo bolje, da bi si res naročili nekaj pic, ker tisti fantje niso imeli težav

Na obtožbe se je že odzval slovenski reprezentant Dragan Gajić, eden tistih, ki proti Egiptu ni igral.

"Jaz nisem naročil pice. Niti je niso naročili fantje, ki so (nekateri smo še vedno) 'bolni'. Tako da ja, morda bi bilo bolje, da bi si res naročili nekaj pic, ker tisti fantje niso imeli težav,"je na Twitterju zapisal Gajić, in dodal, da so pice igralci, če že, naročali v hotelski restavraciji.

Po poročanju MMCnaj bi Rokometna zveza Slovenije (RZS) Dancem odvrnila, da vse skupaj "ni bilo naključno", direktor slovenskih reprezentanc Uroš Mohorič pa naj bi jim tudi svetoval, da naj se Danci izogibajo hotelski hrani.

RZS zavrača namigovanja

Rokometna zveza Slovenije je v izjavi za javnost zavrnila namigovanja danske televizije. Prispevek o naročanju pic zunaj mehurčka je TV2 Sportobjavila po izpadu Slovenije s svetovnega prvenstva v Egiptu, zgodbo pa so povzeli številni mediji.

"Na to temo na Rokometni zvezi Slovenije podajamo uraden odgovor, s katerim očitke direktorja danske reprezentance zavračamo," so zapisali pri RZS. "Posamezni igralci so si resda naročili pico, a je bilo naročilo opravljeno v hotelski restavraciji, znotraj organiziranega mehurčka v Kairu, saj nihče, ki ni bil testiran in torej del mehurčka, ni mogel v hotel. In ravno tako nihče ni mogel ven,"so pojasnili.

'Zaključujemo polemiko'

Do neljubih težav je, kot dodajajo, v vsakem primeru prišlo znotraj mehurčka: "S tem zapisom zaključujemo polemiko in se bomo raje posvetili pripravam na naslednje izzive, ki nas čakajo že zelo hitro."

Slovenska rokometna reprezentanca je prek RZS v ponedeljkovi izjavi za javnost kritično ocenila organizacijo SP v Egiptu ter dogajanje pred odločilno tekmo drugega dela proti domačinu, potem ko se je 12 igralcev slovenske reprezentance v roku 24 ur zastrupilo s hrano. Slovenci so izpadli v drugem delu tekmovanja, potem ko so na zadnji tekmi proti Egiptu remizirali in ostali brez mesta med najboljšimi osmimi ekipami prvenstva.