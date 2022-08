Hurkacz ustavil Kyrgiosa v Montrealu

Petindvajsetletni Poljak Hubert Hurkacz je po izenačenem dvoboju v prvih dveh nizih v tretjem s hitrim odvzemom servisa Avstralca le našel pod do prevlade. Avstralec je pred tem dvobojem dosegel izjemen niz z uvrstitvijo v finale Wimbledona, z zmago na turnirju v Washingtonu in z zmago nad prvim igralcem sveta Rusom Danilom Medvedjevom na tem turnirju. V polfinalu se bo deseti igralec na svetovni lestvici pomeril z Norvežanom Casperjem Ruudom, ki je bil s 6:1 in 6:2 boljši od domačina Felixa Auger-Aliassima.

V drugem polfinalu se bosta pomerila na turnirju nepostavljeni Britanec Daniel Evans, ki je premagal Američana Tommyja Paula z 1:6, 6:3 in 6:4, in Španec Pablo Carreno Busta. Triindvajseti igralec sveta je bil s 7:6 (4) in 6:1 boljši od Britanca Jacka Draperja.