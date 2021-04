Hurkacz z zmago nad prijateljem Sinnerjem do uspeha kariere

Za oba je bil to prvi nastop v finalu turnirjev serije 1000, ki v tenisu zaostajajo le za štirimi največjimi v Melbournu, Parizu, Wimbledonu in New Yorku. Hubert Hurkacz, ki je na poti do naslova izločil dva igralca iz prve deseterice, petega igralca sveta Stefanosa Cicipasa in osmega Andreja Rubljova, je turnir začel na 37. mestu lestvice ATP, v ponedeljek pa se bo povzpel na zanj rekordno šestnajsto pozicijo.

Najboljši poljski igralec, ki je pred turnirjem v Miamiju izgubil pet od svojih zadnjih sedmih dvobojev, je osvojil tretji turnir ATP v karieri. 2019 je zmagal v Winston-Salemu, letos na začetku sezone pa v Delray Beachu. Za zmago je prejel 255.000 evrov. Turnir na Floridi je bil prvi masters 1000 po letu 2003 brez enega od velike trojice Roger Federer-Rafael Nadal-Novak Đoković, hkrati pa prvi finale po mastersu 1000 Parizu 2003, v katerem sta zaigrala dva igralca, ki nista bila med prvimi 30 na svetu.

Jannik Sinner, ki je bil na zadnji lestvici ATP 31. igralec na svetu, je imel priložnost postati najmlajši zmagovalec Miamija. V zgodovino bo odšel kot četrti najstniški finalist po Andreju Agassiju (1990), Nadalu (2005) in Đokoviću (2007), hkrati pa bo moral še počakati na svoj tretji naslov ATP po Sofiji 2019 in Melbournu 2020.