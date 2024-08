Hurtado bo za Celje nastopal kot posojeni igralec Porta

Jesus Hurtado Vergara , ki v višino meri kar 204 cm, je zadnjih pet sezon preživel v Portu, kamor je prišel kot 17-letnik iz Kolumbije. V mlajših selekcijah je bil član lokalne ekipe Buenaventura Deportiva, kjer je izstopal zaradi svoje višine in tako prišel na "radar" portugalskega velikana iz Porta. V minuli sezoni je za Porto zbral šest nastopov v Ligi prvakov, na katerih je dosegel pet zadetkov, proti našemu klubu pa na obeh srečanjih ni nastopil.

Skupno je v lanski sezoni 24-krat oblekel dres Porta in dosegel 33 zadetkov. V Celje prihaja z željo po napredku in v pomoč ekipi pri uresničitvi zastavljenih ciljev. "Vesel sem, da bom v prihodnje del RK Celje Pivovarna Laško, kluba z izjemno tradicijo. V Celje prihajam z željo po napredku, saj je klub znan po odličnem delu z mladimi rokometaši. Vse skupaj čaka trdo delo, da dosežemo zastavljene cilje, sam pa se novega izziva in novih soigralcev zelo veselim," je za uradno spletno stran dejal 22-letni Kolumbijec.