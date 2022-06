Hvastija: Roglič je edini, ki lahko premaga Pogačarja

"Želim si čist boj mož na moža, pričakujem pa, da bo zmagal eden od obeh favoriziranih Slovencev. Poznam Tadeja Pogačarja in želim si, da osvoji še nekaj Tourov, po drugi strani pa bi rad videl, da vzame kakšnega tudi Primož Roglič. Kaj več pa težko napovem," je uvodoma dejal 52-letni kolesarski funkcionar in strokovni komentator prenosov kolesarskih dirk Martin Hvastija. Poudaril je, da pri Rogliču ne gre za to, da mu dirka po Franciji ni usojena, sploh po zadnjih dveh izdajah, ko je leta 2020 ostal brez zmage po zadnjem kronometru in ko je lani moral zaradi dveh padcev predčasno sestopiti s kolesa. "Sam ne bi tako tragično gledal na vse skupaj. Če izpustimo vse, kar se lahko v treh tednih zgodi, od atomske bombe do covida-19, takšni in drugačni padci, da ne omenjam ostalih faktorjev in višje sile, je le Roglič sposoben parirati Tadeju Pogačarju. Nesporna favorita sta, ne ker sta naša, ampak ker je to dejstvo. Vsi ostali so dve stopnici nižje," je pred začetkom francoske pentlje pristavil Hvastija.

Tudi Danca Jonasa Vingegaarda, sicer Rogličevega moštvenega kolega, ne vidi v boju za skupno zmago. "Vingegaard še nikoli v življenju ni premagal Tadeja Pogačarja. Pustimo tisti vzpon na Ventoux lani, trenutek slabosti in velika prednost, zaradi česar ga Tadej ni lovil za vsako ceno. Spremljam Vingegaarda že sedem, osem let v vseh mlajših kategorijah in nikoli ni uspel kljubovati Pogačarju. Ob polni formi in pravem zdravstvenem stanju Tadeja, v boju mož na moža, vat na kilogram na klanec, to ni mogoče," je prepričan.

Skrbi pa ga tudi več različnih ciljev, s katerimi se na Tour podaja ekipa Jumbo-Visme. Dirkanje za zeleno in rumeno majico ni težava na enotedenskih dirkah, na tritedenskih pa tako lahko pride do velikih razpok znotraj ekipe. "Oni nimajo dileme, ampak trilemo znotraj ekipe. Mislim, da je to zavajanje, češ za nas je pomembna ekipa, zmaga ali Vingegaard ali Pogačar. To ni res. Roglič je edini, ki lahko premaga Pogačarja, a zgolj s 100-odstotno podporo, ki pa je zaradi več ciljev znotraj ekipe ne more imeti," je uvodoma dejal.