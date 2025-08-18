Iga Swiatek in Jasmine Paolini za 'krono' v Cincinnatiju

V polfinalu je bila Iga Swiatek po uri in 40 minutah boljša od Kazahstanke Elene Ribakine s 7:5, 6:3. Za lovoriko se bo pomerila proti Jasmine Paolini, ki je po dveh urah in 20 minutah s 6:3, 6:7 (2), 6:3 ugnala Rusinjo Veroniko Kudermetovo.

Štiriindvajsetletna Swiatekova je po prvem naslovu v Wimbledonu dobro formo potrdila tudi na trdi podlagi. V polfinalu je ugnala Ribakino, ki je v četrtfinalu ustavila prvo igralko sveta, Belorusinjo Arino Sabalenka. Swiatekova se je sploh prvič uvrstila v finale Cincinnatija, potem ko je v zadnjih dveh letih vselej obstala v polfinalu.