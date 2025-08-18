Iga Swiatek in Jasmine Paolini za 'krono' v Cincinnatiju

V polfinalu je bila Iga Swiatek po uri in 40 minutah boljša od Kazahstanke Elene Ribakine s 7:5, 6:3. Za lovoriko se bo pomerila proti Jasmine Paolini, ki je po dveh urah in 20 minutah s 6:3, 6:7 (2), 6:3 ugnala Rusinjo Veroniko Kudermetovo.
Štiriindvajsetletna Swiatekova je po prvem naslovu v Wimbledonu dobro formo potrdila tudi na trdi podlagi. V polfinalu je ugnala Ribakino, ki je v četrtfinalu ustavila prvo igralko sveta, Belorusinjo Arino Sabalenka. Swiatekova se je sploh prvič uvrstila v finale Cincinnatija, potem ko je v zadnjih dveh letih vselej obstala v polfinalu.
Skupno bo to za Poljakinjo 13. finale na turnirjih serije WTA 1000, pred 15 meseci v Rimu na peščeni podlagi. V karieri je doslej v 28 finalnih obračunih osvojila 23 lovorik. Z zmago v finalu bi Iga Swiatek napredovala na drugo mesto lestvice in na njej prehitela Američanko Coco Gauff. Na vrhu bo ostala Sabalenka.
Paolinijeva bi lahko z zmago v finalu skočila na sedmo mesto razpredelnice. V Cincinnatiju do letos še nikoli ni igrala v polfinalu. Devetindvajsetletnica bo tretjič igrala v finalu turnirja serije WTA 1000, doslej je oba dobila, in sicer v Dubaju lani ter letos v Rimu.
V karieri bo devetič igrala v finalu, ima pa tri lovorike, prvo je osvojila leta 2021 prav v Portorožu na turnirju serije WTA 250. Poljakinja in Italijanka sta se doslej pomerili petkrat, vselej pa je slavila Swiatekova, nazadnje letos na travnati površini v Bad Homburgu.
Cincinnati, WTA 1000 (4.436.419 evrov):
- polfinale:
Iga Swiatek (Pol/3) - Elena Ribakina (Kaz/9) 7:5, 6:3;
Jasmine Paolini (Ita/7) - Veronika Kudermetova (Rus) 6:3, 6:7 (2), 6:3.
