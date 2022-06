Iga Swiatek ekspresno do naslova v Parizu

Iga Swiatek je postala 24. igralka, ki je pokal Suzanne Lenglen osvojila več kot enkrat, na vrhu te lestvice ostaja Američanka Chris Evert s sedmimi naslovi. Je pa Poljakinja postala prva igralka po Moniki Seleš (1991) z dvema naslovoma v Roland Garrosu pri dopolnjenih 21 letih. Prva igralka sveta je bila v finalu od prve točke boljša tekmica, obenem je manj grešila in zanesljivo dobila drugi turnir velike četverice v karieri. Pred nekaj manj kot dvema letoma je prav v Parizu v finalu s 6:4, 6:1 ugnala Američanko Sofio Kenin.

Ameriška najstnica je prvič zaigrala v finalu turnirjev za grand slam. Pred tem je prav v Parizu najdlje prišla do četrtfinala. Obenem je letos postala najmlajša finalistka OP Francije po Belgijki Kim Clijsters (2001).

Čeprav sta v finalu igrali 21- in 18-letnica, pa to še zdaleč ni bil najmlajši finale v ženski konkurenci. Ta pripada Švicarki Martini Hingis in Američanki Venus Williams iz leta 1997, ko sta v finalu OP ZDA leta 1997 šteli 16 oziroma 17 let. Slavila je Hingisova, ki je nekaj tednov zatem praznovala 17 let.