Iga Swiatek gladko v drugi krog, Kyrgios napredoval po petih nizih

Za Poljakinjo Igo Swiatek, ki ni odigrala niti enega pripravljalnega turnirja na travnati površini, se je dvoboj začel sanjsko, saj v prvem nizu ni izgubila niti igre. V drugem je tekmici dopustila, da je povedla z odvzemom servisa prednosti, nato pa je proti koncu strnila vrste in s štirimi zaporednimi igrami zapečatila usodo 252. igralke lestvice WTA. "Zadovoljna sem, to je moj prvi letošnji obračun na travi in vedela sem, da bo zahtevno. Vesela sem, da mi je uspelo v drugem nizu obrniti izid in zmagati. Sem še v fazi učenja, kako moram tukaj igrati in kako vključiti zadeve s treningov. To je zame nova izkušnja," je po dvoboju sprva dejala Poljakinja. "Bomo videli. Mislim, da mi na travi kar gre, je pa vseeno velika uganka. Zdi se mi, kot da bi zgolj nekaj tednov svojega življenja preživela na travnatih igriščih. Po drugi strani pa je vsa tradicija tukaj dovolj, da mi da motivacijo za dobro igro. Zato se veselim naslednjega dvoboja na teh igriščih," je še pristavila 21-letnica. Za preboj v tretji krog se bo prva nosilka na sveti travi pomerila z Nizozemko Lesley Pattinama Kerkhove, ki je kot srečna poraženka kvalifikacij v prvem dvoboju ugnala domačinko Sonay Kartal.

V ženski konkurenci je zanesljivo napredovala tudi Grkinja Maria Sakari, s 6:1, 6:4 je bila peta nosilka boljša od Zoe Hives iz Avstralije. V drugem krogu bo igrala tudi lanska zmagovalka Rolanda Garrosa, Čehinja Barbora Krejčikova, ki je ugnala Belgijko Maryno Zanevska s 7:6 (4), 6:3.