Iga Swiatek in Novak Đoković brez težav v drugi krog

Đoković je letos nepremagljiv na turnirjih za grand slam, po zmagoslavjih na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu in odprtem prvenstvu Francije v Parizu je tudi v Wimbledonu, kjer naskakuje osmo zmago. V tem primeru bi se po številu zmag v Wimbledonu izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem, na večni lestvici zmagovalcev največjih turnirjev na svetu pa tudi z legendarno Avstralko Margaret Court, ki je med letoma 1960 in 1973 dosegla 24 zmag na največjih turnirjih na svetu v Melbournu, Parizu, Wimbledonu in New Yorku.

36-letnemu Beograjčanu osem let mlajši tekmec iz Južne Amerike ni povzročil večjih preglavic. Kljub 90-minutni prekinitvi zaradi dežja je po dveh urah in 14 minutah slavil v treh nizih in privarčeval veliko energije za naslednje dvoboje v All England Clubu.