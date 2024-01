Iga Swiatek na poti do prvega naslova premagala prvo oviro

Najboljša teniška igralka na svetu Iga Swiatek je na poti do prvega naslova v Melbournu premagala prvo oviro. Poljakinja je bila boljša od Američanke Sofie Kenin s 7:6 (2) in 6:2. V drugem krogu se bo pomerila z Američanko Danielle Collins, 62. igralko sveta, ki je zaustavila sanje še ene povratnice po materinstvu, Nemke Angelique Kerber.

OGLAS

Iga Swiatek FOTO: AP icon-expand

Iga Swiatek je uvodno zmago na prvem grand slamu sezone dosegla proti igralki, ki jo je premagala za svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam na odprtem prvenstvu Francije leta 2020. Dvaindvajsetletna Iga Swiatek se je v prvem nizu vrnila dvakrat po zaostanku za brejk, v drugem pa je pritisnila na plin in dobila zadnjih pet iger. Zmagovalka štirih grand slamov ima zdaj niz 17 zmag, v drugem krogu pa bo lopar prekrižala z ameriško tekmico Collinsovo. "Resnično sem srečna, ni lahko odigrati prve tekme, še posebej ni lahko začeti prvega turnirja za grand slam v sezoni," je dejala Swiatkova, ki je trikrat zmagala v Parizu in enkrat v New Yorku. "Na začetku ni bilo lahko najti svojega ritma in nisem se počutila dobro, Sofia pa je naredila vse, da bi tako tudi ostalo. Vesela sem, da mi je uspelo priti skozi uvodni nastop," je še dodala poljska zvezdnica.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Potem ko se je v prvem krogu morala posloviti Japonka Naomi Osaka, je enaka usoda na peti celini doletela tudi Angelique Kerber. Igralka, ki bo čez dva dni dopolnila 36 let, je z 2:6, 6:3 in 1:6 izgubila proti Danielle Collins. Nemka se je vrnila na teniško turnejo po 18-mesečnem premoru zaradi materinstva šele na pokalu United. Pred tem ni odigrala nobenega dvoboja vse od Wimbledona 2022, februarja 2023 pa je rodila hčerko Liano. "To bo verjetno največji izziv v moji karieri. Ne obremenjujem se," je dejala Kerberjeva tik pred vrnitvijo na teniško turnejo. Ob prihodu v Melbourne, kjer je leta 2016 slavila svojega prvega od treh turnirjev za grand slam, je dodala, da je želja po zmagah v njej še zelo močna. Proti Collinsovi pa se je pokazalo, da jo čaka še dolga pot, da bo spet resnično konkurenčna najboljšim.

Grigor Dimitrov FOTO: AP icon-expand