Iga Swiatek najboljša športnica Evrope

Iga Swiatek je v tem izboru zbrala 118 točk, na drugem mestu je švedski atlet Armand Duplantis (106 točk), tretji je dirkač formule 1 Nizozemec Max Verstappen (82 točk). Tadej Pogačar je prejel tri točke. V glasovanju so sodelovali novinarji 20 evropskih tiskovnih agencij.

Med deseterico najboljših športnikov stare celine v letu 2022 so še španska teniška igralca Carlos Alcaraz (76 točk) in Rafael Nadal (66), francoski nogometaš Kylian Mbappe (55), norveški biatlonec Johannes Thingnes Boe (50), norveška tekačica na smučeh Therese Johaug (42), romunski plavalec David Popovici (37) in danski kolesar Jonas Vingegaard (33).

Pogačar je bil edini slovenski športnik na seznamu.