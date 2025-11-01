Iga Swiatek odprla zaključni turnir v Rijadu s suvereno zmago

Najboljše igralke bodo drugič zapored sezono končale na Arabskem polotoku, tako kot že vrsto let pa bo tekmovanje potekalo v skupinskem delu s polfinalom in finalom.
V skupini Steffi Graf nastopajo Arina Sabalenka (1. na lestvici WTA), Coco Gauff (8.), Jessica Pegula (5.) in Jasmine Paolini (8.), v skupini Serena Williams pa Iga Swiatek (2.), Amanda Anisimova (4.), Jelena Ribakina (6.) in Madison Keys (7.).
V drugem današnjem dvoboju v skupini Serena Williams je Kazahstanka Elena Ribakina v 58 minutah igre premagala Američanko Amando Anisimovo s 6:3, 6:1.
V nedeljo je na vrsti skupina Steffi Graff najprej z dvobojem med Belorusinjo Sabalenko in Italijanko Paolini, ta je edina igralka, ki nastopa tako med posameznicami kot v paru z rojakinjo Saro Errani, s katero sta prvi nosilki, ter ameriškim obračunom Gauff - Pegula.
Tekmovanje se bo končalo v soboto, 8. novembra, udeleženke pa si bodo razdelile 13,5 milijona evrov. Neporažena zmagovalka turnirja lahko prejme maksimalno nagrado 4,5 milijona evrov.
Naslova branita Američanka Gauff ter kanadsko/novozelandska dvojica Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe.
* Izidi, skupina Serena Williams, 1. krog:
Iga Swiatek (Pol) - Madison Keys (ZDA) 6:1, 6:2;
