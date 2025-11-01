Iga Swiatek odprla zaključni turnir v Rijadu s suvereno zmago

Najboljše igralke bodo drugič zapored sezono končale na Arabskem polotoku, tako kot že vrsto let pa bo tekmovanje potekalo v skupinskem delu s polfinalom in finalom.

V skupini Steffi Graf nastopajo Arina Sabalenka (1. na lestvici WTA), Coco Gauff (8.), Jessica Pegula (5.) in Jasmine Paolini (8.), v skupini Serena Williams pa Iga Swiatek (2.), Amanda Anisimova (4.), Jelena Ribakina (6.) in Madison Keys (7.).