Iga Swiatek odprla zaključni turnir v Rijadu s suvereno zmago

Rijad, 01. 11. 2025 17.26 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
Z zanesljivo zmago Poljakinje Ige Swiatek nad Američanko Madison Keys s 6:1, 6:2 se je v Rijadu v Savdski Arabiji začel zaključni turnir WTA, na katerem nastopa osem najboljših posameznic in dvojic z računalniške lestvice.

Iga Swiatek
Iga Swiatek FOTO: Profimedia

Najboljše igralke bodo drugič zapored sezono končale na Arabskem polotoku, tako kot že vrsto let pa bo tekmovanje potekalo v skupinskem delu s polfinalom in finalom.

V skupini Steffi Graf nastopajo Arina Sabalenka (1. na lestvici WTA), Coco Gauff (8.), Jessica Pegula (5.) in Jasmine Paolini (8.), v skupini Serena Williams pa Iga Swiatek (2.), Amanda Anisimova (4.), Jelena Ribakina (6.) in Madison Keys (7.).

V drugem današnjem dvoboju v skupini Serena Williams je Kazahstanka Elena Ribakina v 58 minutah igre premagala Američanko Amando Anisimovo s 6:3, 6:1.

V nedeljo je na vrsti skupina Steffi Graff najprej z dvobojem med Belorusinjo Sabalenko in Italijanko Paolini, ta je edina igralka, ki nastopa tako med posameznicami kot v paru z rojakinjo Saro Errani, s katero sta prvi nosilki, ter ameriškim obračunom Gauff - Pegula.

Tekmovanje se bo končalo v soboto, 8. novembra, udeleženke pa si bodo razdelile 13,5 milijona evrov. Neporažena zmagovalka turnirja lahko prejme maksimalno nagrado 4,5 milijona evrov.

Naslova branita Američanka Gauff ter kanadsko/novozelandska dvojica Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe.

* Izidi, skupina Serena Williams, 1. krog:

Iga Swiatek (Pol) - Madison Keys (ZDA) 6:1, 6:2;

tenis iga swiatek
