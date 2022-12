Iga Swiatek okronana za najboljšo tenisačico leta

Iga Swiatek je imela v sezoni niz 37 zaporednih zmag ter je osvojila odprti prvenstvi Francije in ZDA, ob tem pa še turnirje v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju, Stuttgartu, Rimu in San Diegu. Poljakinja je bila leta 2020 izbrana za up leta, v letu 2022 pa je zbrala skupno 67 zmag ter bila na vrhu po številu finalnih nastopov in lovorik.