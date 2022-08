Iga Swiatek ostaja prepričljivo prva, Kaja Juvan 64.

Medvedjev ostaja na čelu lestvice ATP

Rus Danil Medvedjev je ostal na čelu svetovne teniške lestvice ATP pred Nemcem Alexandrom Zverevom in Špancem Rafaelom Nadalom. Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene ostaja edini med petstoterico, izgubil pa je tri mesta in je na 286. mestu. V prvi deseterici sta mesti zamenjala Španec Carlos Alcaraz, ki je po novem četrti, in sedaj peti Grk Stefanos Cicipas. Takoj za njima je Srb Novak Đoković, pridobil je eno mesto in je šesti.

Lestvica ATP (1. avgusta):

1. (1) Danil Medvedjev (Rus) 7625

2. (2) Alexander Zverev (Nem) 6850

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 6165

4. (6) Carlos Alcaraz (Špa) 5035

5. (4) Stefanos Cicipas (Grč) 5000

6. (7) Novak Đoković (Srb) 4770

7. (6) Casper Ruud (Nor) 4685

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 3575

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3445

10. (10) Jannik Sinner (Ita) 3395

...

286. (283) Aljaž Bedene (Slo) 170

532. (508) Blaž Rola (Slo) 53

594. (590) Tomas Lipovšek Puches (Slo) 41

...