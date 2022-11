Iga Swiatek ostala brez finala na sklepnem turnirju sezone

Poraz Ige Swiatek, s katerim je zapravila tudi možnost za zmago na sklepnem turnirju sezone, je veliko presenečenje, saj je 21-letnica še v skupinskem delu turnirja na igrišču prevladovala kot nobena druga igralka v zadnjih 15 letih. Na prejšnjih treh tekmah proti Američanki Coco Gauff, Francozinji Caroline Garcia in Rusinji Darji Kasatkini je Poljakinja oddala le 13 iger, kar je najmanj po Belgijki Justine Henin leta 2007 (11), so pred polfinalom sporočili iz teniškega združenja WTA. Za Swiatkovo je bil to obenem prvi poraz proti igralki iz najboljše deseterice po 15 zaporednih zmagah. Po tekmi je imela prva igralka sveta mešane občutke, ko je dejala, da je "ponosna" na svojo sezono 2022 z osmimi osvojenimi naslovi, vključno z Roland Garrosom in OP ZDA, obenem pa tudi "vesela, da je sezone konec". "Ne bom lagala, čakala sem na ta trenutek," je dejala Swiatkova, potem ko je poraz proti Sabalenki pomenil konec njene sicer uspešne letošnje kampanje. "Prejšnji teden je bilo kar težko videti ciljno črto, hkrati pa je bilo treba ostati maksimalno motiviran in pripravljen na vsako tekmo. Po eni strani sem žalostna zaradi poraza, po drugi pa me zdaj končno čaka počitek," je dodala. "Ta sezona je bila tako intenzivna in zelo sem ponosna na to, kar sem dosegla, da sem lahko igrala tako dobro do konca. Ampak hkrati sem vesela, da je konec," je še zatrdila mlada poljska igralka, ki je takoj po slovesu Avstralke Ashleigh Barty od tenisa po zmagi na OP Avstralije konec januarja začela dominirati na igrišču.

Spomladi je nanizala 37 zaporednih zmag, s katerimi je osvojila turnirje v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju, Stuttgartu, Rimu in na pariškem majorju. K temu je nato dodala še newyorški grand slam in zadnji turnir v San Diegu. "To je preprosto noro ... Res sem vesela teh dosežkov," je še povedala, vendar obenem ni skrivala, da si zdaj želi imeti vsaj teden dni popolnega miru.

Izida, polfinale:

Caroline Garcia (Fra/6) - Maria Sakari (Grč/5) 6:3, 6:2;

Arina Sabalenka (Blr/7) - Iga Swiatek (Pol/1) 6:2, 2:6, 6:1.