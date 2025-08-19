Iga Swiatek po zmagi nad Paolinijevo do naslova v Cincinnatiju

Poljakinja Iga Swiatek je prvič v zgodovini zmagala na teniškem turnirju WTA v Cincinnatiju, ko je v finalu premagala Italijanko Jasmine Paolini s 7:5 in 6:4. Swiatek je turnir osvojila brez izgubljenega niza.

Šestkratna zmagovalka turnirjev za grand slam v posamični konkurenci je z 11. zmago v karieri na ravni WTA 1000 dosegla tudi rekordni 13 naslov, ta dosežek je imela doslej v lasti le Serena Williams. Štiriindvajsetletnica je svojo prebojno trofejo v Wimbledonu sedaj podkrepila z naslovom na turnirju na ameriškem srednjem zahodu in se z veliko samozavestjo po 24. naslovu v karieri odpravlja na zadnji grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA. Iga Swiatek se je prav tako približala na 500 točk zaostanka trenutno prvi igralki sveta, Belorusinji Arini Sabalenki, vodstvo na vrhu lestvice WTA pa bo verjetno v igri že na odprtem prvenstvu ZDA, ki se bo začelo v nedeljo.

Poljakinja se je na prejšnjih dveh izdajah Cincinnatija dvakrat zaustavila v polfinalu, zdaj pa ima pred seboj le še kanadski turnir, kjer se na turnirju 1000 ni uvrstila v finale. V tokratni zaključni partiji, ki je trajala nekaj manj kot dve uri, je bilo 16 priložnosti za break, pri čemer je poljska zmagovalka izkoristila šest od desetih, medtem ko jih je Jasmine Paolini težko izkoriščala. Swiatekova je sicer začela slabo, saj je izgubila servis in zaostajala z 0:3. Toda to je bilo le začasno, saj je nekdanja prva igralka takoj začela preobrat. Odgovorila je z dvema odvzetima servisa in povedla s 5:3. Toda Paolinijeva si je v deseti igri priborila še en odvzem začetnega udarca, ko je rešila žogico in izenačila na 5:5.

Jasmine Paolini je takoj zatem izgubila servis za 5:6 in nasprotnici dala priložnost, da odigra le še eno igro. Poljakinja je po slabi uri na igrišču osvojila prvi niz s 7:5. Drugi niz je bil kot na vrtiljaku, saj sta si igralki izmenjali odvzeme servisov, preden je Swiatekova rešila dve žogici na svoj servis in povedla s 5:3. Nato je dve igri kasneje uspešno servirala za zmago v nizu in na tekmi. Cincinnati, WTA 1000 (4.436.419 evrov):

- finale:

Iga Swiatek (Pol/3) - Jasmine Paolini (Ita/7) 7:5, 6:4.