Iga Swiatek tretjič zaporedoma zmagovalka grand slama v Parizu

Impresivna je tudi njena statistika v finalih. Na grand slamih še ni izgubila (5-0), na turnirjih WTA pa je v finalih zdaj pri izkupičku 22-3. Letos je to njen peti naslov po štirih mastersih WTA 1000 v Dohi, Indian Wellsu, Madridu in Rimu.

Swiatkova je v finalu zabeležila 21. zaporedno zmago v Parizu, na poti do naslova pa je imela le en napet dvoboj. V drugem krogu je proti Japonki Naomi Osaka rešila zaključno žogo in zmagala v treh nizih. Od tedaj naprej je v naslednjih petih nastopih skupno oddala le 17 iger.

Za 23-letno Poljakinjo je to peti naslov na turnirjih velike četverice. Najboljša je bila tudi v New Yorku 2022.

Samo s turnirskimi nagradami je prva igralka sveta v 2024 zaslužila prek šest milijonov evrov – naslov v Parizu ji je prinesel 2,4 milijona evrov, v osemletni karieri poklicne igralke pa se je zdaj približala 30 milijonom evrov.

"Čeprav sem bila v drugem krogu že pred izpadom, ste me ves čas podpirali in spodbujali. Hvala, Pariz, to je moj najljubši kraj in vsako leto komaj čakam, da se vrnem. Čestitke tudi Jasmine za izjemne predstave ta dva tedna," je po prejemu pokala Suzanne Lenglen povedala Swiatkova.

Pet let starejša Jasmine Paolini je finale zapustila z 1,2 milijona evrov v žepu, v ponedeljek pa bo prvič v karieri uvrščena med 10 najboljših igralk na svetu.

Prvič v karieri je nastopila v finalu grand slama, pred tem je bil njen najboljši dosežek na največjih turnirjih četrti krog letos v Melbournu in ostaja pri dveh naslovih na turnirjih WTA. Prvega je osvojila 2021 v Portorožu, drugega pa letos v Dubaju.

"Za mano je 15 nepozabnih in najboljših dni v mojem življenju, ob tem, da me jutri čaka še finale v dvojicah. Hvala, Pariz, obožujem te. Hvala Amelie Mauresmo (direktorica turnirja op. a.) za neverjeten turnir in gostoljubje. Ponosna sem nase, kar sem naredila v teh dneh, hkrati pa čestitke, Iga. Igrati proti tebi na tem igrišču je najtežja stvar v življenju," je povedala Italijanka.

V nedeljo v finalu dvojic se bo z rojakinjo Saro Errani pomerila proti Američanki Coco Gauff in Čehinji Katerini Siniakovi.

Izid, finale:

Iga Swiatek (Pol/1) - Jasmine Paolini (Ita/12) 6:2, 6:1