Iga Swiatek zmagovalka OP ZDA

Za 21-letno Poljankinjo je to že tretja zmaga na turnirjih za grand slam in druga letos. V Parizu je bila najboljša leta 2020 in 2022. Postala je tudi prva Poljakinja z zmago na odprtem prvenstvu ZDA. Mejnike bi lahko prestavljala tudi tekmica. V primeru zmage bi bila prva zmagovalka tega turnirja iz arabskega sveta in afriškega kontinenta.

Tunizijka, ki se bo v ponedeljek na lestvici WTA povzpela na drugo mesto, je razočarala predvsem v prvem nizu. V drugem je pri vodstvu Ige Swiatek s 3:0 in 4:2 kazalo, da se bo dvoboj hitro končal, a Jabeurjeva se je še enkrat zbrala. Zanimiv finale je odločila podaljšana igra, v kateri je bila Poljakinja bolj zbrana.

V svojem zahvalnem govoru je dejala: "Nisem pričakovala veliko, še posebej pred tem turnirjem. Bilo je res zahtevno – to je New York, tako glasen in nor, toliko skušnjav je v mestu, toliko ljudi, ki sem jih srečala in me navdihujejo. Zame je res osupljivo in tako sem ponosna, da sem to psihično prenesla. To je tako neverjeten turnir in izjemna sezona."

"Čestitke Ons. Prepričana sem, da bova imeli v prihodnosti še veliko bitk in zagotovo bo nekatere od njih dobila. Opravičujem se moji ekipi, ker sem včasih tako zahtevna do njih, vendar vedo, kako me voditi, in rada bi se jim zahvalila za vse," je še dodala številka 1 svetovnega tenisa.