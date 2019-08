Igra, ki obeta: Krimovke proti finalistkam Lige prvakov drago prodale kožo

Rokometašice Krima Mercatorja so v ogrevalni dvorani Centra Stožice na peti pripravljalni tekmi gostile ruski Rostov-Don, ki je z gostovanjem v slovenski prestolnici končal del priprav, ki jih je preživel pri nas in na Hrvaškem. Po zelo učinkoviti igri sta bili ekipi izenačeni vse do zadnjih desetih minut dvoboja, ki je na koncu, z rezultatom 29:32, pripadel ruski zasedbi. Krimovke bodo pred prostim vikendom odigrale še tekmo z madžarskim Siofokom. Po uspešnem debiju pred domačimi navijači, ko so ljubljanske rokometašice na 16. Memorialu Vinka Kandije premagale Žalec, madžarsko Albo in hrvaško Lokomotivo, je tokrat v Ljubljani gostovala ena najboljših evropskih ekip. Rostovu se je naslov evropskega prvaka izmuznil za le en zadetek, v finalu elitne Lige prvakinj je bil z rezultatom 25:24 srečnejši Györ. Tigrice so v tekmo vstopile izredno borbeno. V prvem polčasu so narekovale ritem igre, tudi takrat, ko so na parket stopile mlajše rokometašice. Prva polovica tekme je tako popolnoma zasluženo pripadla našim rokometašicam (18:16).

V drugem polčasu sta se v vratih zamenjali Antonija Mamić in Maja Vojnovič in obe pustili odličen vtis. Rostov je prednost naših rokometašic topil vse do 50. minute, ko je po izenačenju pri 26:26 z dvema zaporednima zadetkoma šele prvič povedel za dve (28:26). Do konca tekme se razmerje zadetkov ni več spremenilo, Rusinje so dvoboj dobile z rezultatom 32:29. Alja Varagić je po seriji treh zadetkov s sedmimi prehitela kapetanko Polono Barič, ki je dosegla le enega manj (6). "Čakal nas je res vrhunski nasprotnik in lahko smo ponosne, da smo se mu tako dobro zoperstavile. Mislim, da smo prikazale borbeno in učinkovito igro skozi celotno tekmo in vesela sem, da nismo popustile, saj smo vedele, da lahko Rostov hitro kaznuje vsako našo napako. Prikazale smo veliko dobrega, vidimo pa tudi, kje so naše pomanjkljivost, ki jih bomo v prihodnosti skušale popraviti. Že v prvem tednu priprav smo se s soigralkami povezale in mislim, da razlika v letih ni noben dejavnik, ki bi vplival na naše odnose. Starejše smo tu zato, da pomagamo mlajšim, one pa se trudijo in na treningih dajejo vse od sebe. Moram jih pohvaliti, da so zares vestne ter marljive in sem lahko samo vesela, da imam takšne soigralke. Kot kapetanka zaenkrat res nimam težkega dela," je bila izčrpna za uradno spletno stran kluba kapetanka Polona Barič.