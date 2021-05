Danska, Severna Makedonija in Črna gora prve slovenske ovire na EP

V skupini B v Budimpešti bodo igrale Madžarska, Portugalska, Islandija in Nizozemska, v skupini C v Szegedu pa Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina. Bratislava bo v času zaključnega turnirja gostila dve skupini. V skupini D bodo igrale Nemčija, Avstrija, Belorusija in Poljska, v skupini E pa Češka, Španija, Švedska ter Bosna in Hercegovina. V skupini F v Košicah bodo nastopile Slovaška, Norveška, Rusija in Litva. Evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem bo 15. po vrsti, na njem pa bo tako kot lani na Švedskem, Norveškem in v Avstriji nastopilo 24 reprezentanc. V drugi del tekmovanja bosta napredovali po dve najboljši izbrani vrsti iz skupinskega dela, nato pa se bodo križale reprezentance iz skupine A, B in C ter D, E in F. Drugi del tekmovanja bo v Bratislavi in Budimpešti, v madžarski prestolnici bosta tudi oba polfinalna dvoboja ter tekme za prvo, tretje in peto mesto. Na lanskem EP je zlato kolajno osvojila Španija po zmagi nad Hrvaško, Norveška pa je bila na tekmi za tretje mesto boljša od Slovenije. "V skupino prvega dela nam je žreb dodal svetovne prvake in nasploh eno najboljših reprezentanc na svetu, Dansko. To sam vidim kot prednost, bomo že takoj na začetku videli, na kateri ravni bomo morali biti. A Dance so pred kratkim na kvalifikacijski tekmi premagali Severni Makedonci, kar pomeni, da tudi oni niso slaba ekipa. Odpisati ne velja niti Črnogorcev. Vsaka tekma bo zahtevna, to bodo derbiji značajev. Ne glede na vse sem mnenja, da smo dobili ugodno skupino," je za uradno spletno stran RZS dejalselektor slovenske reprezentanceLjubomir Vranješ.