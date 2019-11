Igra mačke z mišjo: favorizirani Szeged brez težav opravil s Celjani

Te je izkušena in z vsemi žavbami namazana madžarska ekipa nemudoma izkoristila in Celju v enajsti minuti ušla za tri gole (4:7). Domača klop je zahtevala minuto odmora, tudi po njej pa se je na parketu dvorane Zlatorog odvijal enosmeren promet.

Varovanci domačega trenerja Tomaža Ocvirka so le v uvodnih minutah držali stik z imenitnimi gosti iz madžarskega kraja, ki slovi po svojih okusnih suhomesnatih proizvodih. Po vodstvu s 3:2 – od tega je dva gola prispeval v tej sezoni daleč najboljši igralec celjske zasedbe Josip Šarac – pa so v domači vrsti pojavile razpoke.

Celjska ekipa bo po gostovanju na Norveškem drugo leto igrala še štiri tekme. Doma bo gostila PSG in Barcelono, v gosteh pa se pomerila z Aalborgom in Flensburgom.

V domači ekipi je kapljalo in curljalo na vse strani, igralci madžarske zasedbe pa so se povsem razleteli na igrišču in kot za stavo rešetali mrežo gostiteljev. V 15. minuti je celjski zaostanek že znašal sedem golov (4:11) in Ocvirk je moral zahtevati novo minuto odmora.

Po njej so Celjani vsaj malenkostno "izboljšali" igro v napadu in dosegali tudi gole, v celoti pa so vse niti igre v svojih rokah imeli gosti, pri katerih imajo pomembno vlogo tudi štirje slovenski reprezentanti Dean Bombač, Matej Gaber, Mario Šoštaričin Nik Henigman.

Pick Szeged je bil – pod dirigentsko palico Bombača in učinkovite igre Španca Jorgeja Maquede, Srba Bogdana Radivojevića in madžarskega krožnega napadalca Benca Benhidija – enostavno neustavljiv, gostitelji ga niso mogli slediti in v prvi polovici tekme nekajkrat zaostali za devet golov (9:18 in 10:19).

Vsem v dvorani – v njej se je zbralo blizu pet tisoč gledalcev – je bilo že po prvem polčasu kristalno jasno, da bosta točki romali na Madžarsko. Celjani so v drugi polovici tekme skušali popraviti slab umetniški vtis. Borili so se po svojih najboljših močeh, visokega zaostanka pa zaradi sijajnega, razpoloženega, kakovostnega in izjemno širokega igralskega kadra gostov v nobenem trenutku niso mogli nadoknaditi.