Igra številk: Slovenke še vedno z možnostmi za najvišja mesta

Slovenke pred obračunom z Madžarkami ne skrivajo dejstva, da jih bo na njem zanimala le zmaga. Samo ta namreč ohranja teoretične možnosti za skok na drugo mesto v skupini I in pot v polfinale, a bi se morali pri tem poklopiti tudi rezultati na preostalih dveh tekmah med Norveško in Dansko ter Švedsko in Hrvaško. Slovenke namreč v ljubljanski skupini 1 trenutno zasedajo četrto mesto, ob tem pa imajo slabe obete za napredovanje med najboljše štiri na turnirju ali vsaj za dvoboj za peto mesto. Dodatno breme predstavlja boleč poraz proti Norveški, ko so pokazale enakovredno igro z najboljšo reprezentanco na svetu.

Tako selektor Dragan Adžić kot njegove varovanke ne razmišljajo o matematiki in možnih scenarijih za nastop v polfinalu. Ta je mogoč le ob slovenski zmagi proti Madžarski, zmagi Norveške proti Danski (20.30) ter glede na vse prikazano izrazitim presenečenjem ob remiju ali zmagi Hrvatic proti Švedinjam (18.00). Na lestvici je neporažena Norveška na vrhu z osmimi točkami, sledi Danska s šestimi, Švedska in Slovenija imata štiri, Hrvatice so pete z dvema, na dnu pa je Madžarska brez točk. "Res vse ni več odvisno od nas samih. Sami moramo pripeljati do konca to, kar je v naših rokah. Madžarke smo spoznale septembra. So dobra reprezentanca, dobro igrajo in ne izgubljajo veliko žog. Borbeno se bomo morale spopasti z njimi od prve do zadnje minute. Osredotočene bomo morale biti v napadu, se hitro vračati in boriti v obrambi," je pred zadnjim dvobojem dejala vratarka Amra Pandžić.