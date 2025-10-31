Igralci ACH Volleyja se veselijo naslednjega izziva: 'Navijači so bili naš sedmi igralec'

Odbojkarji ACH Volleyja so v dvorani Tivoli z odlično predstavo premagali nizozemski Orion Stars s 3:0 in se uvrstili v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Ljubljančani so pokazali zrelost, moč in odlično ekipno igro, kar potrjujejo tudi odzivi igralcev po tekmi, ki se že veselijo obračunov z Dinamom iz Bukarešte v drugem krogu.

Tekma se je začela silovito za domače, ki so hitro prevzeli pobudo in prvi niz dobili z izidom 25:15. Drugi niz je bil nekoliko bolj izenačen, a so oranžni zmaji znova pokazali svojo kakovost in slavili z 25:19, v tretjem pa dokončno potrdili napredovanje z zmago 25:20. "Mislim, da smo v vseh elementih naredili korak naprej. Še vedno ni popolno, a bistveno boljše kot na Nizozemskem. Najpomembneje je, da smo igrali s spoštovanjem do nasprotnika, a hkrati sproščeno," je po tekmi dejal Tonček Štern.

Že po dveh nizih je bilo jasno, da bo ACH Volley napredoval. "Ko zmagaš dva seta, je tekma odločena. V bistvu si kvalificiran v naslednji krog, a vseeno smo želeli ostati zbrani in tekmo pripeljati do konca. To nam je uspelo gladko," je dodal Štern, ki je izpostavil tudi odlično podporo s tribun: "Bilo je fenomenalno. Navijači so bili naš sedmi igralec in nam pomagali do pomembne zmage."

Statistika potrjuje premoč domačih: dosegli so šest asov, imeli 64-odstotno uspešnost v napadu, medtem ko so Nizozemci ostali pri 39 odstotkih. "Servis je bil danes bistveno boljši kot na Nizozemskem. Vedeli smo, da moramo pritisniti, saj imajo odlične sprejemalce. To nam je uspelo in zato smo zadovoljni, da gremo naprej," je pojasnil Jani Kovačič, ki verjame v nadaljnji napredek ekipe: "Če bomo igrali tako, kot treniramo, bo dovolj. Na treningih kažemo vrhunsko igro, to moramo prenesti na tekme."

Svojo vlogo so odlično opravili tudi mlajši igralci. "Predvsem smo zmanjšali lastne napake in bolje servirali. To je bil jeziček na tehtnici," je povedal 23-letni Klemen Šen, ki dodaja, da motivacije nikoli ne manjka: "Vedno gremo na zmago, to nas vodi." Podobno razmišlja tudi 22-letni Janez Kržič: "Bili smo bolj agresivni na servisu in delali manj napak, kar je naredilo razliko v primerjavi s prvo tekmo."

Izkušeni organizator igre Gregor Ropret je izpostavil pomen sistema igre: "Videlo se je, da smo se vedno bolje počutili v tem sistemu. Igramo hitro, ker vemo, da je to edini način, da konkuriramo na najvišji ravni. Veseli me, da zaupamo trenerju in sistemu ter vsako tekmo napredujemo."