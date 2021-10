Igralec ameriškega nogometa hibo spremenil v prednost

21-letni J. J. Weaver se je rodil drugačen – na desni roki ima namreč šest povsem funkcionalnih prstov. In čeprav so ga mladostniki zaradi drugačnosti vso mladost zasmehovali, sedaj to uporablja v svojo korist. Weaver namreč uspešno igra ameriški nogomet za univerzitetno moštvo Kentucky Wildcats, njegova največja želja pa je, da bi nekoč zaigral v najmočnejši ligi ameriškega nogometa, NFL.

J. J. Weaver je na svet prijokal s šestimi prsti na desni roki. Gre za polidaktilijo oziroma stanje, ko se človek rodi s šestimi prsti na roki ali nogi. Morda se zdi to izjemna redkost, a polidaktilija naj bi se pojavila pri enem od približno tisočih novorojencev. Weaver je dodatni prst prvi dve leti igranja za moštvo Univerze v Kentuckyju skrival. A navijači so začeli opažati, da njihov linebacker nosi posebno rokavico, zato se je 21-letnik odločil, da skrivnost razkrije in postane vzor mladim, ki se soočajo z enako posebnostjo. Weaver namreč nosi posebno rokavico, v kateri je prostor za dodaten prst. Ob razkritju posebnosti je Weaver dejal: "Ni narobe biti drugačen. Včasih je lahko drugačnost tudi tvoja prednost." Weaver pa ni edini, ki je hibo izkoristil v športni karieri. Nekdanji igralec bejzbola Antonio Alfonseca je imel namreč dodaten prst na obeh rokah, pa tudi na obeh nogah. Prav pa mu je prišel predvsem dodaten prsti na desni roki, ki ga je izkoristil za boljši oprijem pri metanju žogice. Zaradi dodatnih prstov je Alfonseca dobil vzdevek El Pulpo oziroma Hobotnica. Med znanimi osebnostmi, ki so se rodile s polidaktilijo, sta na primer tudi nekdanji Bondovi dekleti Halle Berry, ki se je rodila z dodatnim prstom na desnem stopalu, in Gemma Arterton, ki se je rodila s po enim dodatnim prstom na na obeh rokah. S šestimi prsti na obeh rokah pa se je rodil tudi igralec Taye Diggs. Osebam s polidaktilijo nefunkcionalne prste običajno odstranijo, funkcionalnih pa ne.