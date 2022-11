Igralec ameriškega nogometa se je osmešil z 'rabono'

Jetsi so proti New England Patriotsom lovili prvo zmago po dvanajstih zaporednih porazih. V zaključku tekme so zaostajali za pet točk in njihov 'kicker' Braden Mann je nasprotnike poskusil presenetiti z manevrom, ki je v nogometnem žargonu znan kot 'rabona'. Udarec se izvede tako, da igralec žogo udari z nogo, ki se nahaja za stoječo nogo.

Eden najbolj znanih izvajalcev tega udarca je Eric Lamela, ki je leta 2021 osvojil Fifino nagrado za najboljši zadetek sezone po tem, ko je na mestnem derbiju med Arsenalom in njegovim tedanjim moštvom Tottenhamom zadel s to tehniko strela. Mann tokrat ni bil tako uspešen kot Argentinec, saj je njegov udarec žogo poslal naravnost v roke nasprotnikov, ki so tekmo posledično tudi zmagali (22:17). Mann je nasprotnike nameraval zmesti, saj je s to tehniko poskusil izvesti t.i. "onside kick", ko 'kicker' žogo udari tako, da do nje po dobrih devetih metrih pride eden od njegovih soigralcev.