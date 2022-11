Igralke v Wimbledonu bodo lahko nosile temno spodnje perilo

V Wimbledonu so v preteklosti "res mislili na vse" in se vtaknili tudi v barvo spodnjega perila. Zdaj naj bi bilo igralkam lažje, saj se bodo tiste, ki bodo na sveti travi v Londonu nastopile v obdobju menstruacije, vendarle počutile bolj sproščeno.

Na naslednjem turnirju, ki bo na sporedu med 3. in 16. julijem 2023, bo po novem drugače. "Moramo podpirati igralce in prisluhniti njihovim željam in težavam, da bodo lahko pokazali najboljšo igro," je to pokomentirala direktorica turnirja Sally Bolton.