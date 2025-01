IHF o surovem prekršku nad Cehtetom: Naše prizadevanje temelji na zdravju igralcev!

OGLAS

Ko je v že tako prazni zagrebški Areni tekla osma minuta obračuna med Slovenijo in Argentino in se je v bolečinah sesedal Nejc Cehte, je v dvorani, ki sprejme po uradnih podatkih (za rokometno tekmo) 15.200 gledalcev, zavladala popolna tišina. Nihče ni vedel, kaj se dogaja. "Pritekel sem k njemu, še zdaj se zmrazim ob misli na to. Videl sem le, kako Nejc ne more do zraka," je po obračunu razlagal slovenski reprezentant, ki mu je bilo kot vsem v dvorani jasno, da trčenje športnika iz Brestanice z argentinskim reprezentantom Martinom Nicolasom Jungom ni bilo niti približno nedolžno.

Nejc Cehte je po daljšem premoru končil na nosilih. FOTO: Damjan Žibert

Slabih 10 minut dolga prekinitev ni bila prijetna za nikogar v dvorani, še najmanj za reprezentante, ki so nemočno spremljali dogajanje v golu Argentincev, kjer je ležal Cehte. Oddahnili so si šele, ko je vstal, spregovoril in dal signal, da mu je bolje, čeprav je bilo hitro jasno, da jo je huje skupil. Zdravstveno osebje – posredovanje bi lahko potekalo hitreje, na kar so po tekmi opozorili tudi reprezentanti v mešani coni – je naposled oskrbelo Cehteta, na nosilih pa so ga odpeljali v zagrebški klinični center. Po detaljni diagnostiki so prišli do zaključka, da ima zlomljeni vsaj dve rebri.

S ciljem, da se stanje ne bi poslabšalo, so ga zadržali v bolnišnici, nove preiskave še sledijo. "V bolnišnici bo ostal še vsaj 3 dni," so informacijo o tem, da še ni zapustil bolnišnice, potrdili pri Rokometni zvezi Slovenije. Glede na grob prekršek so opazovalci dogajanja pričakovali, da bosta alžirska sodnika Youcef Belkhiri in Sidali Hamidi skupaj z nadzorniki sojenja in delegatom med tako dolgim premorom pogledala posnetek in posegla po ostrejši kazni.

Aleks Vlah je bil prvi pri Cehtetu. FOTO: Damjan Žibert