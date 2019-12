Ikona deskanja na valovih brez olimpijske vozovnice

Sedeminštiridesetletni Kelly Slaterse namreč ni uspel kvalificirati na olimpijsko premiero deskanja na valovih. Na tihomorskih četrtkovih ameriških kvalifikacijah na Havajih je poslednje mesto za nastop na olimpijskih igrah pripadlo Slaterjevemu tekmecu Johnu Florencu, ki se je uspešno vrnil po operaciji kolena. Slater, ki je bil najmlajši in nato tudi najstarejši svetovni prvak, je bil navdih generacijam zvezdnikov deskanja na valovih, a bo deskarsko olimpijsko premiero lahko spremljal zgolj kot gledalec z domačega kavča.

Njegova kariera obsega kar štiri desetletja, saj je prvič nastopil že v mladinskih kategorijah kot osemletni fantič. Z nastopom na olimpijskih igrah bi na najlepši način zaokrožil uspešno kariero. A bo ostalo le pri olimpijskih sanjah.

Za Florenca je kot stric

"Pač bom olimpijske igre gledal kot gledalec. Še vedno pa me boste lahko tudi v letu 2020 gledali na vrhu vala,"je Slater v pogovoru za New York Timeszavrnil ugibanja o koncu kariere profesionalnega deskarja na vodi. Slaterja bi le zmaga na mastersu Pipeline, ki je potekal ob znameniti točki North Shore, na severni obali tretjega največjega otoka Havajev Oahuja, vodila na olimpijske igre. Njegov pot pa se je končala v polfinalu.

To je pomenilo, da je končal kot osmi najboljši na svetovni jakostni lestvici, vendar pa mesto za Florencom, svetovnim prvakom v letih 2016 in 2017. Dvajset let mlajši Slaterjev vajenec bo tako skupaj z že uvrščenim 25-letnim Kalifornijcem Kolohejem Andinompredstavljal ZDA na olimpijskih igrah v Tokiu.

"Je moj idol že vse od otroštva. Je koč družinski član, kot stric," je dejal deskar s Havajev, ki svojega vzornika ni izločil v medsebojnem obračunu. Slaterja je v polfinalu izločil 22-let mlajši Brazilec Italo Ferreira.