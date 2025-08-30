Ilariia Tsurkan postala kadetska svetovna podprvakinja

Kot prva nosilka kategorije do 63 kilogramov, je bila Ilariia Tsurkan v uvodnem krogu prosta, v drugem pa se je pomerila Belorusinjo Sofyo Lisouskayo, ki je uspešno preskočila uvodno oviro.
16-letna članica Judo kluba Bežigrad, ki po novem zastopa slovenske barve, ni izgubljala časa in je že po uvodnih nekaj sekundah unovčila dober prijem in tekmico s telesno tehniko vrgla na bok, kar je bilo dovolj za waza-ari. Kljub zgodnjemu vodstvu je slovenska borka še naprej ostala bolj aktivna in Belorusinja si je prislužila kazen, a še enkrat se slovenski predstavnici ni pustila vreči, tako da je Ilariia borbo mirno pripeljala do konca in se tako uvrstila v četrtfinale.
V četrtfinalu je slovensko predstavnico čakal borba s tretjo z letošnjega evropskega prvenstva Francozinjo Chloe Jean. Ilariia je kot vselej borbo začela zelo aktivno in po minuti in pol borbe si je Francozinja zaradi neaktivnosti prislužila prvo kazen, a kaze je hitro sledila tudi za Ilariiio, ki se ji ni posrečil eden izmed poskusov njene najljubše tehnike tomoe-nage. Slovenska borka je še naprej ostala bolj aktivna in Francozinja si je zato prislužil še drugo kazen, sicer pa je rezultat na semaforju do konca rednega dela ostal brez točk, zato je o potnici v polfinale odločala zlata točka. Po pol minute si je tudi Tsurkan prislužila drugo kazen in borba je bila v vseh pogledih poravnana. Po minut in pol podaljška pa je Ilarii le uspelo, kar je dolgo poskušala – z najljubšo tehniko je tekmico vrgla na bok in si prislužila waza-ari ter napredovanje v polfinale.
Tam jo je pričakal še ena bronasta medalistka z letošnjega kadetskega evropskega prvenstva Gruzijka Nana Gulbiani. Tudi tokrat je Ilariia borbo začela brez večjega taktiziranja in takoj poskusila z nizko tehniko. Gruzijka je Ilariin poskus blokirala, a se je predstavnica Slovenije hitro odločila za borbo v parterju, kjer je po hitrem postopku tekmico obrnila na hrbet, nato pa jo z vzvodom na komolec prisilila v predajo.
V velikem finalu kategorije do 63 kilogramov sta se pomerili prva in druga nosilka kategorije. Aktualni prvakinji Olimpijskega festivala evropske mladine Tsurkanovi se je namreč v finalu zoperstavila aktualna evropska prvakinja Aishat Alieva, ki je prav tako kot slovenska predstavnica suvereno opravila z vsem tekmicami na poti do finala.
Tudi finale je slovenska borka začela s hitrim nizkim napadom, ki ga je nasprotnica ustavila, nato pa pokazal fizično moč tako da je Ilariio dobesedno pobrala s tal, a točke ni dosegla. Po uvodnem napadu se je borba umirila in po minuti in pol sta si obe borki prislužili prvo kazen. To je spodbudilo Alievo, da je začela napadati, a vseeno je bila bolj aktivna Tsurkan, ki je dobro minuto pred koncem rednega dela s tehniko tomoe-nage vrgla tekmico, a se je ta ujela na kolena in zato točke ni bilo, je pa zaradi neaktivnosti Alieva prejela še drugo kazen. Borba se je prevesila v zlato točko, kjer je je bila še naprej bolj aktivna slovenska predstavnica, a si je tudi ona prislužila drugo kazen in sicer zaradi lažnega napada. Po le pol minute podaljška pa je Alieva s finto Tsurkanovo spravila na tla in se hitro odločila za poskus vzvoda na komolec, kar ji je kljub upiranju slovenske borke tudi uspelo in Tsurkan ni preostalo drugega, kot da potapka v znak predaje.
"Že od samega začetka dneva sem bila dobre volje. Bila sem osredotočena, dobro sem spala, se dobro počutila in vedela, da moram vse narediti tako, kot je treba. Vedela sem, da me vsi gledajo in da nikogar nočem razočarati, vedela sem tudi, da imam podporo in da zmorem osvojiti medaljo. To je zame prva medalja na svetovnih prvenstvih, tako da sem vesela, da jo imam. Nisem pa vesela, da nisem osvojila zlate medalje, ampak imam še čas, da treniram in grem z dvignjeno glavo naprej. Hvala vsem, ki ste mi pisali in izkazali podporo," je po uspehu povedala Ilariia in o krstnem nastopu za Slovenijo še dodala: "Pred tekmo me je bilo malo strah, ker so mi številni Slovenci pisali, da držijo pesti zame in prvenstva nisem hotela končati brez medalje. Zelo sem vesela, da lahko nastopam za Slovenijo, za katero so se borile evropske, svetovne in olimpijske prvakinje in upam, da bomo sodelovali še naprej. Hvala vsem," je v izjavi za krovno judo zvezo dejala srebrna na SP.
