Ilariia Tsurkan postala kadetska svetovna podprvakinja

Kot prva nosilka kategorije do 63 kilogramov, je bila Ilariia Tsurkan v uvodnem krogu prosta, v drugem pa se je pomerila Belorusinjo Sofyo Lisouskayo, ki je uspešno preskočila uvodno oviro.

16-letna članica Judo kluba Bežigrad, ki po novem zastopa slovenske barve, ni izgubljala časa in je že po uvodnih nekaj sekundah unovčila dober prijem in tekmico s telesno tehniko vrgla na bok, kar je bilo dovolj za waza-ari. Kljub zgodnjemu vodstvu je slovenska borka še naprej ostala bolj aktivna in Belorusinja si je prislužila kazen, a še enkrat se slovenski predstavnici ni pustila vreči, tako da je Ilariia borbo mirno pripeljala do konca in se tako uvrstila v četrtfinale.

V četrtfinalu je slovensko predstavnico čakal borba s tretjo z letošnjega evropskega prvenstva Francozinjo Chloe Jean. Ilariia je kot vselej borbo začela zelo aktivno in po minuti in pol borbe si je Francozinja zaradi neaktivnosti prislužila prvo kazen, a kaze je hitro sledila tudi za Ilariiio, ki se ji ni posrečil eden izmed poskusov njene najljubše tehnike tomoe-nage. Slovenska borka je še naprej ostala bolj aktivna in Francozinja si je zato prislužil še drugo kazen, sicer pa je rezultat na semaforju do konca rednega dela ostal brez točk, zato je o potnici v polfinale odločala zlata točka. Po pol minute si je tudi Tsurkan prislužila drugo kazen in borba je bila v vseh pogledih poravnana. Po minut in pol podaljška pa je Ilarii le uspelo, kar je dolgo poskušala – z najljubšo tehniko je tekmico vrgla na bok in si prislužila waza-ari ter napredovanje v polfinale.

Tam jo je pričakal še ena bronasta medalistka z letošnjega kadetskega evropskega prvenstva Gruzijka Nana Gulbiani. Tudi tokrat je Ilariia borbo začela brez večjega taktiziranja in takoj poskusila z nizko tehniko. Gruzijka je Ilariin poskus blokirala, a se je predstavnica Slovenije hitro odločila za borbo v parterju, kjer je po hitrem postopku tekmico obrnila na hrbet, nato pa jo z vzvodom na komolec prisilila v predajo.

V velikem finalu kategorije do 63 kilogramov sta se pomerili prva in druga nosilka kategorije. Aktualni prvakinji Olimpijskega festivala evropske mladine Tsurkanovi se je namreč v finalu zoperstavila aktualna evropska prvakinja Aishat Alieva, ki je prav tako kot slovenska predstavnica suvereno opravila z vsem tekmicami na poti do finala.