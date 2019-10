Ilki Štuhec se je v Stožicah naježila koža: Zdaj počasi prevzemamo štafeto

"Stopila sem na smuči in se odpeljala, kot da ni bilo nič. Kar me je res veselilo, tudi ostali majhni detajli, enostavno funkcionira vse skupaj. Nisem še od prvega trenutka, ko sem stopila na smuči, na sto odstotkih, mislim pa, da smo dosti dlje, kot sem mislila, da bomo," je dejala Štajerka.

"Marsikatera ekipa je odpovedala trening v Čilu ali pa je iskala alternative, ker tam ni bilo snega, v Evropi pa je bilo v redu. Dobili smo, kar smo potrebovali in kar smo iskali. Priprave v Saas Feeju so bile res vrhunske, boljše ne bi moglo biti," je bila dobro razpoložena.

"Po določenem času so potrebne menjave. Kaj so bili razlogi pri taki odločitvi, ni treba prati v javnosti. Imeli smo se super, naredili smo ogromno. Ampak bil je čas, da gremo naprej, vsak po svoje," je postavila piko na i prejšnjemu obdobju in se obrnila proti novemu. Junija je predstavila nove sodelavce, s katerimi se je, kot je dejala na uradni predstavitvi reprezentanc pred tekmovalno sezono v Kopru, odlično ujela. To je za njo pomembno, glede na to, da so 300 dni na leto skupaj.

Začetek leta je bil za Mariborčanko Ilko Štuhec v znamenju vnovičnega vzpona na vrh. Na svetovnem prvenstvu v Areju je ubranila smukaški prestol za še drugi naslov svetovne smukaške prvakinje. Uspehu pa je sledil nov padec, poškodba levega kolena in nova operacija, ki jo je spodbudila k samorefleksiji in spremembam vzorcev razmišljanja. Po koncu zime, v kateri se zaradi poškodbe ni mogla boriti za smukaški globus, se je razšla s trenerjem Grego Koštomajem in kineziologinjo Anjo Šešum .

'Lahko delam stvari, za katere sem mislila, da jih nikoli več ne bom mogla'

"Veseli me, da na kondicijskem področju lahko delam stvari, za katere sem mislila, da jih več nikoli ne bom mogla delati. Napredek v kondiciji se zelo pozna tudi na mojem smučanju. Prišla sem, stopila na smuči, se odpeljala in lahko trenirala prav vse, kar smo hoteli. Ko sem stopila na smuči, je bilo, kot da nisem nikoli izpustila pol leta,"je bila zadovoljna.

"Koleni sta super. Zelo dobro. Desno ima svoje 'fore' kot vedno, čisto nič novega, nič presenetljivega, levo pa je čisto super, kot novo," je opisala zdravstveno stanje.

Tudi tokrat brez nastopa v Söldnu

V Söldnu 26. oktobra, na dan svojega 29. rojstnega dne, na veleslalomskem uvodu v sezono svetovnega pokala, je ne bo na startu. Prve tekme jo čakajo 6., 7. in 8. decembra, dva smuka in superveleslalom v Lake Louisu v Kanadi.

"Do takrat lahko naredim še marsikaj. Predvsem je treba pametno razporediti treninge in počitek," je dejala. Predvidoma okrog devetega novembra jo čaka pot čez lužo v ZDA, kjer bo tri tedne v Copper Mountainu pilila še zadnje podrobnosti pred tekmami. Do takrat pa ima v načrtu tudi vnovičen dvotedenski postanek v Saas Feeju.

"Smučati sem začela konec avgusta. In nismo vedeli, kako bo. Če bi bilo karkoli narobe, smo bili dosti blizu, da lahko reagiramo, da ne izgubljaš časa s potjo, ne spreminjaš časovnih pasov, kar vsakič vseeno pusti nekaj posledic. Na koncu se je tako ali tako obrnilo, da smo bili na najboljšem možnem prizorišču v Evropi," je še dejala.

'Milijon smuči'

Zelo ji pomaga tudi švicarski proizvajalec smuči Stöckli:"Vedno iščemo napredke in želimo izboljšati detajle. Zdaj smo tako daleč, da kar si jaz izmislim, to takoj naredijo."

Pri tem je odločilna pomoč serviserja Aleša Sopotnika, ki ji je pripravil tudi "rakete", s katerimi je drugič posegla po smukaškem vrhu: "Vem, kaj približno bi rada, je pa res, da zna Aleš to boljše ubesediti. Torej, koliko naj dajo aluminija, kako debel naj bo les. To je bil naš 'input' že od prej, zdaj so naše predloge upoštevali in naredili vse, kar imam. In zdaj imam iz tega nabora milijon'smuči in moram izbrati tiste, ki mi najbolj ustrezajo."

Navdušuje jo tudi sveža energija, ki sta jo prinesla kondicijski trener Jani Grilin fizioterapevt David Kukovec: "Bilo je ogromno novega. Nekaj treningov sva naredila skupaj s Štefanom Hadalinom, kar je bila seveda dodatna popestritev."

'Naježila se mi je koža ob vsaki točki v Stožicah'

Letos so se poslovili Lindsey Vonn, Aksel Lund Svindal, Marcel Hirscher: "Meni osebno zaradi tega ne bo čisto manj lažje. Verjamem, da nihče ne počiva, vsi treniramo, vsi si želimo super rezultatov, vsi za to delamo, bo pa kmalu čas, ko se srečamo."

Bila je med glasnimi navijači srebrnih slovenskih odbojkarjev, doživela je evforijo v Stožicah:"Noro, bilo je res fascinantno, dvorana odmeva, sliši se, kričali smo Zdravljico, jaz nisem ravno pela, se mi je pa naježila koža ob vsaki točki in potem ob zmagi. Res je fascinantno opazovati nekaj tako od blizu. Je povsem drugače kot v smučanju, kjer se tudi lahko nekdo nekaj dere na progi, samo da ga ne slišiš. To, da so športniki dobri v kolesarstvu, odbojki, tako, kot so bili košarkarji nekaj let nazaj, tudi nam da zagon in zdaj za zimo počasi mi verjetno prevzemamo štafeto."