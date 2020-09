Pogačar: Imam čisto vest. Če ne bi bil čist, bi to pokazale analize urina in krvi

Slovenske ljubitelje kolesarstva, teh po zgodovinskih uspehih Rogliča in Pogačarja ni malo, so presenetila direktna in provokativna vprašanja novinarjev našima dvema asoma. A tudi to, opozarja Pogačar, je nekaj običajnega. "V zaključkih grand tourov so vedno kakšna takšna vprašanja. Tudi mene so vprašali (glede čistosti in zlorabe dopinga, op. p.). Lahko vam samo povem, da smo testirani res vsak dan. Zjutraj, po etapi, sploh če zmagaš, tako da ne vem, no ... Mislim, da pokažejo rezultati testov urina in krvi, ali si čist ali ne. Imam čisto vest, verjetno Primož tudi. Mislim, da je tako tudi on povedal. Toliko o tem," je očitke o kakršni koli zlorabi dopinga ovrgel Pogačar.