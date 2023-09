'Imamo močno celoto, s katero lahko pariramo prav vsakemu'

Rokometašice Krima Mercatorja čaka prva domača tekma Lige prvakinj v sezoni. Pred Ljubljančankami je velik izziv, saj v goste prihaja odlična danska ekipa Esbjerg. A Krimovke v Areni Stožice nikomur ne pripisujejo vloge favorita in tako je tudi tokrat. Krimovke so sicer v prvem krogu v gosteh premagale poljsko ekipo Zaglebie Lubin s 36:18.

Proti novinkam v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju so prikazale zrelo predstavo in so zanesljivo osvojile prvi par točk v skupini B, kar so napovedale že pred odhodom v Šlezijo.

Na prvi evropski tekmi sezone so pet golov dosegle Tamara Mavsar, Jovanka Radičević, Darja Dmitrijeva in Aleksandra Rosiak.

Drugi tekmec bo povsem druga zgodba, saj je Esbjerg v prejšnjih dveh sezonah igral na zaključnem turnirju Lige prvakinj. Tak je tudi cilj to sezono v Krimu Mercatorju. Najboljše štiri ekipe bodo igrale za pokal na turnirju 1. in 2. junija prihodnje leto v Budimpešti. Črnogorski trener na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić je na novinarski konferenci povedal, da je prepričan, da se sedanja ekipa lahko enakovredno meri tudi z najboljšimi v Evropi. Barbara Lazović je v ponedeljek že trenirala in lahko sedaj pri Krimu računajo tudi na svojo kapetanko.

Adžić je z zadovoljstvom povedal, da je ta čas "zdravstveni karton" Krima zelo dober in da se nadeja novih točk, ki bodo pomembne za potrditev samozaupanja pred nadaljevanjem tekmovanja. "Po treh letih sem prišla spet domov v Ljubljano in lepo bo igrati pred domačimi navijači. Tekmec je zelo velik in komaj čakam na obračun. Mi imamo letos kakovostne menjave na vseh položajih, hitrost in stabilnost, lahko se v vsakem trenutku zaneseš na soigralko," je ocenila slovenska reprezentantka Nina Zulić, ki je na prvi tekmi trikrat zadela.

icon-expand Nina Zulić FOTO: Damjan Žibert