'Imamo močno ekipo, a tudi lani smo jo imeli, pa se ni izšlo po načrtih'

Uroš Zorman je imel v lanski sezoni le malo razlogov za veselje. FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanski rokometaši so po sanjski sezoni 2024/25, ko so povsem zasenčili domače tekmece, v minuli sezoni pogrnili po celi črti. Prvo zaušnico so prejeli na zaključnem pokalnem turnirju v ljubljanski dvorani Tivoli, ki se je končal z velikim zmagoslavjem rokometašev iz Celja, drugo pa v končnici lige NLB, ko so jih največji tekmeci iz knežjega mesta v velikem finalu v zmagah premagali z 2:0.

Ekipa s Kodeljevega je po koncu minule sezone doživela velike kadrovske spremembe. Ekipo so zapustili Gal Marguč, Leon Ljevar, Matic Suholežnik, Kenan Pajt, Gašper Hrastnik, David Kovačič, Adi Mehmedčehajić, Bine Pirc in Bruno Vili Zobec, novi obrazi pa so slovenski reprezentančni vratar Klemen Ferlin in organizator igre Domen Tajnik ter Urban Pipp, Uroš Knavs, Mirko Latković, Ahmed Begić, Belorus Kiril Samoila, Hrvat Roko Trivković in Črnogorec Stefan Čavor.

Ljubljansko ekipo je v letošnjem poletnem prestopnem roku okrepil tudi reprezentančni vratar Miljan Vujović, ki pa je nato odšel na posojo v poljsko Wislo iz Plocka. "Na papirju je videti vse lepo. Imamo izredno močno ekipo, a tudi v minuli sezoni smo jo imeli, pa se ni izšlo po naših načrtih. Z dosedanjim opravljenim delom sem zadovoljen, čeravno nas pesti veliko več poškodb, kot smo pričakovali v tem pripravljalnem obdobju. A ne bomo jamrali, na nas je, da pridno delamo in naredimo vse, da izpolnimo zastavljene cilje," je na novinarskem dogodku v prostorih glavnega pokrovitelja kluba med drugim dejal trener Uroš Zorman.

Miljan Vujović FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanska ekipa bo v novi sezoni nastopila tudi v evropski ligi. V minuli sezoni je v tem tekmovanju po šestih tekmah v skupinskem delu proti danskemu Aarhusu, španskemu Granollersu in romunski Baii Mare osvojila tretje mesto in se ni prebila v glavni del tekmovanja, v tej sezoni pa želi narediti korak naprej.