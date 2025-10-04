Svetli način
'Imamo možnosti, če bomo zaupale sistemu'

Ljubljana, 04. 10. 2025 07.17

M.J.
Krim OTP Group Mercator v nedeljo, 5. oktobra (14:00), v 4. krogu EHF Lige prvakinj čaka zahteven evropski izziv: v Halo Tivoli prihaja madžarski Ferencvaros. Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra ter slovesa od Alje Varagić.

Nina Zulić
Nina Zulić FOTO: Aljoša Kravanja

Prenovljena in pomlajena ljubljanska ekipa je v prvih treh evropskih tekmah v tej sezoni sicer izgubila, a predvsem na zadnji tekmi pri Ikastu pustila veliko boljši vtis. "Pripravljalno obdobje je bilo odlično, spoznala sem dekleta in začeli smo graditi povezanost. Seveda je potrebno veliko dela, da se res dobro ujamemo in ustvarimo pravo kemijo, a mislim, da trdo delamo in smo z vsako tekmo bolj povezane. FTC je močna ekipa z izjemnimi igralkami, vendar menim, da jih lahko taktično nadigramo, če se držimo našega načrta," je za uradno klubsko spletno stran dejala Danka v vrstah Krima, Sofie Bardrum

"Imamo možnosti, če bomo zaupale sistemu, ki smo ga pripravili za to tekmo," je dodala krožna napadalka.

rokomet liga prvakinj krim
