Ime vojnega zločinca poskrbelo za vaterpolsko dramo v Črni Gori

Srečanje med Primorcem in trenutno vodilno ekipo Hrvaške je bilo dolgo časa pod velikim vprašajem. Nobeno moštvo naših južnih sosedov namreč ne igra v Kotorju, prav zaradi kontroverznega poimenovanja bazena. Zoran Gopčević je bil legenda jugoslovanskega vaterpola. Celotno profesionalno kariero je preživel prav pri Primorcu, s katerim je v sezoni 1985/86 osvojil dvojno krono. Zbral je tudi 200 nastopov za reprezentanco Jugoslavije, svoj vrhunec je doživel na olimpijskih igrah leta 1980, ko je bil ob srebrni medalji proglašen za najboljšega igralca tekmovanja.

Gopčević je bil med letoma 1991 in 1992 čuvaj v taborišču Morinj, kjer je bilo po hrvaških podatkih mučenih več kot 220 vojnih ujetnikov. Črna Gora je bila žrtvam primorana izplačati 1,4 milijona odškodnine. Nekdanji vaterpolist je bil na Hrvaškem razglašen za vojnega zločinca, zato je jasno, da igranje na bazenu, ki nosi njegovo ime, ni prišlo v poštev za dubrovniško moštvo.