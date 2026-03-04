Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Ime vojnega zločinca poskrbelo za vaterpolsko dramo v Črni Gori

Kotor, 04. 03. 2026 17.31 pred 47 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
VK Primorac

Prva tekma osmine finala evropskega pokala v vaterpolu je na Hrvaškem in v Črni Gori dvignila ogromno prahu. Kotorski Primorac in dubrovniški Jug bi se morala pomeriti v bazenu "Zoran Džimi Gopčević", hrvaški vaterpolisti pa so nastop zavrnili. Gopčević je bil na Hrvaškem namreč obsojen za vojnega zločinca zaradi njegovega sodelovanja v jugoslovanski vojni med letoma 1991 in 1992.

Vaterpolo klub Primorac
Vaterpolo klub Primorac
FOTO: X

Srečanje med Primorcem in trenutno vodilno ekipo Hrvaške je bilo dolgo časa pod velikim vprašajem. Nobeno moštvo naših južnih sosedov namreč ne igra v Kotorju, prav zaradi kontroverznega poimenovanja bazena. Zoran Gopčević je bil legenda jugoslovanskega vaterpola. Celotno profesionalno kariero je preživel prav pri Primorcu, s katerim je v sezoni 1985/86 osvojil dvojno krono. Zbral je tudi 200 nastopov za reprezentanco Jugoslavije, svoj vrhunec je doživel na olimpijskih igrah leta 1980, ko je bil ob srebrni medalji proglašen za najboljšega igralca tekmovanja.

Gopčević je bil med letoma 1991 in 1992 čuvaj v taborišču Morinj, kjer je bilo po hrvaških podatkih mučenih več kot 220 vojnih ujetnikov. Črna Gora je bila žrtvam primorana izplačati 1,4 milijona odškodnine. Nekdanji vaterpolist je bil na Hrvaškem razglašen za vojnega zločinca, zato je jasno, da igranje na bazenu, ki nosi njegovo ime, ni prišlo v poštev za dubrovniško moštvo.

Siniša Kovačević
Siniša Kovačević
FOTO: X

Mednarodno arbitražno sodišče za šport (CAS) je določilo, da se bo tekma odigrala v Podgorici, odločitev, ki je dodobra razburila vodstvo Primorca: "CAS je podlegel pritiskom naših nasprotnikov, ne želijo se ukvarjati z legalnostjo tekme. Pred nami je ultimat: ali odigrati tekmo ali sprejeti izključitev iz evropskih tekmovanj in visoko finančno kazen. Jasno je, da je zadeva presegla meje športa, govorimo o političnem in državnem vprašanju. Gre za integriteto našega športa," je izjavil predsednik črnogorskega kluba Siniša Kovačević.

vaterpolo primorac jug bazen vojna kontroverzno

Gajser bo lovil zmage z Yamaho

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
04. 03. 2026 18.18
Predajte tekmo in pejte Perkoviću na koncert
Odgovori
0 0
JAZsemTI
04. 03. 2026 18.16
Včasih si muha, včasih si vetrobransko steklo😏
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Tu bo Domen Prevc kmalu pokazal, kaj zna
Tu bo Domen Prevc kmalu pokazal, kaj zna
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
9 živil, ki vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
cekin
Portal
Milijonski dobitek, ki hčerki ni prinesel finančne svobode
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551