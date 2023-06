Imel 95 odstotkov možnosti, da bo tetraplegik, letos se vrača na Dirko po Franciji

Egan Bernal je v začetku lanskega leta med treningom v rodni Kolumbiji trčil v zadnji del avtobusa in utrpel hude poškodbe, med drugim zlom stegnenice, poškodbe pogačice in hrbtenice. Sledile so številne operacije in dolgotrajna rehabilitacija. Dober mesec po nesreči je sporočil, da se je v avtobus zaletel pri kar 62 kilometrih na uro. "Po nesreči sem imel kar 95 odstotkov možnosti, da bom tetraplegik (stanje ohromelosti vseh udov, op. a.) " je sporočil ob najavi, da bo letos eden od osmih kolesarjev ekipe Ineos Grenadiers, ki se v soboto podaja na francosko pentljo.

"Vrnitev na Dirko po Franciji je bila vedno moj glavni cilj. Zelo sem vesel, da bom lahko znova doživel vsak kilometer te dirke," je zapisal in dodal, da je dirka priložnost, da pokaže hvaležnost in predanost ekipi, "ki me je ves čas neprestano podpirala in da se zahvalim vsem, ki so mi pomagali, od medicinskih sester, ki so skrbele zame v bolnišnici, zdravnikov, mojih prijateljev, družine, kolesarskih kolegov in ekipe."