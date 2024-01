Imenovano novo vodstvo rokometnega velikana iz Zagreba

Zagrebčanom v tej sezoni dobro kaže na poti v drugi del Lige prvakov. Na desetih tekmah so štirikrat zmagali.

Aleksandar Đombić je bil med drugim uvrščen tudi v izvršni odbor kluba, kjer bodo po novem še Nenad Lovrić, Hrvoje Šimović, Ivan Bosnić, Krešimir Renzo Prosoli in Ladislav Matić.

Funkcijo predsednika kluba, ki je kar 31-krat slavil naslov hrvaškega prvaka, desetkrat pa je bil najboljši tudi v Jugoslaviji, je ohranil Mladen Vedriš. V vlogi podpredsednikov pa mu bodo poleg Đombića pomagali še Nenad Lovrić, Andrija Mikulić in Hrvoje Šimović.

Zagrebški klub, sicer veliki zgodovinski rival rokometašev Celja, je dvakrat v svoji bogati zgodovini slavil naslov evropskega prvaka, in sicer v letih 1992 in 1993. Še štirikrat je bil evropski viceprvak (1995, 1997, 1998, 1999). Leta 1993 je Zagrebčanom pripadel naslov v evropskem superpokalu, pred 12 leti pa so bili najboljši v regionalni ligi Seha.

V tej sezoni hrvaškega prvenstva so po 14 tekmah še brez poraza, v Ligi prvakov pa v svoji skupini zasedajo šesto mesto, zadnje, ki še prinaša uvrstitev v drugi del tekmovanja. V desetih krogih so zbrali štiri zmage in dva remija.