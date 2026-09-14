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Incident, ki je pretresel slovenski rokomet: odzvala sta se RZS in klub

Ljubljana, 14. 09. 2026 14.54 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA
Incident na rokometni tekmi med MRK Ljubljano in RD Koprom

Gregor Cvijić, nekdanji rokometni reprezentant, zdaj pa trener, je v minulem krogu 1. B slovenske rokometne lige med njegovo Ljubljano in Koprom poskrbel za incident, saj je fizično napadel svojega varovanca. Na incident so se že odzvali pri njegovem klubu in v Rokometni zvezi Slovenije (RZS).

Sodeč po posnetkih s spleta je trener Gregor Cvijić za vrat prijel svojega varovanca Luko Pernovšeka. Položaj so umirili šele soigralci in člani strokovnega štaba.

"V MRK Ljubljani smo seznanjeni s položajem, ki se je v nedeljo zgodil. Ker želimo zadevo obravnavati odgovorno in korektno do vseh vpletenih, bomo kot klub sodelovali v vseh morebitnih zunanjih postopkih, prav tako pa bomo javnost obvestili o odločitvah, ko bodo interni postopki zaključeni," so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Na RZS so potrdili, da je komisar članskih tekmovanj prejel prijavo in da je bil v skladu s tekmovalnimi pravilniki sprožen disciplinski postopek zoper oba akterja. Ker postopek še traja, ga ne morejo podrobneje komentirati.

"Želimo odločno poudariti, da imamo ničelno toleranco do vsakršne oblike nasilja, saj zanj v športu ni prostora," so v sporočilu za javnost zapisali pri krovni zvezi. "Za takšne in podobne primere sankcije predvideva disciplinski pravilnik, za vse akterje imamo sprejet tudi kodeks ravnanja in kot dodatek temu smernice za varno udejstvovanje v množičnem rokometu, kjer je opredeljena tudi pot, kje in kako se lahko prijavijo vsi deviantni dogodki ali ravnanja, kjer obstaja sum na nepravilnosti," so dodali.

Ob vsem naštetem so ravno pred kratkim na RZS dodatno pripravili kodeks ravnanja za klubska tekmovanja, ki predstavlja temeljni dokument za dodatno zagotavljanje integritete, ugleda in športne etike v tekmovanjih.

"Njegov primarni namen je vzpostaviti jasne standarde vedenja za vse akterje v klubskih tekmovanjih pod okriljem naše zveze. RZS z njim poziva k spoštovanju osnovnih športnih vrednot in fair playa, obenem pa jasno določa mejo – vsako kršitev pravilnika in vsakršno ravnanje, ki škoduje ugledu tekmovanja, spremljajo konkretne disciplinske posledice. Predlog dokumenta trenutno klubi obravnavajo na sejah pristojnih združenj," so še zapisali v sporočilu.

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KOMENTARJI2

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HitriKrtek
14. 09. 2026 16.17
Ta nima kaj iskati več med trenerji NIKJER. Sploh pa ne med mladiletnimi. Saj ne da je vse pod kamerami in da te bodo slej kot prej dobili.. očitno se to v klubu redno dogaja.. zdaj je bilo posneto!
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0 0
Omreznina2024
14. 09. 2026 15.47
A ni že ta nekdanji trener, po vsem tem ?
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