Incident na meji: srbske oblasti zavrnile kosovske boksarje na poti na SP

Kot navaja dpa, Srbija še danes ni pripravljena priznati Kosova kot samostojne države in zahteva vrnitev kosovskega ozemlja. Napetosti med balkanskima sosedama so se v zadnjih mesecih povečale, med drugim zato, ker Srbija ne priznava kosovskih registrskih tablic. AIBA je v stiku z gostiteljico svetovnega prvenstva, srbsko boksarsko zvezo, da bi skupaj rešili zaplet. Kosovska boksarska zveza je polnopravna članica AIBA od novembra 2014. Predstavniki federacija AIBA so v izjavi objavljeni na uradni spletni strani izrazili pričakovanje, da delegacija kosovske boksarske zveze "na noben način ne bo obravnavana drugače kot katera koli druga članica AIBA".

"AIBA želi zagotoviti prijeten dom za vsakega boksarja in svet boksa nima meja. Menimo, da morajo vsi športniki dobiti poštene možnosti za tekmovanje in izkazovanje svojih najboljših sposobnosti v ringu. Šport naj bi združeval ljudi in bi moral biti brez nacionalne politike," so še zapisali v izjavi.