INEOS dobil prva dvoboja izzivalcev na pokalu Amerike

INEOS je jadrnico American Magic iz ZDA ugnal za minuto in 20 sekund, nato pa še italijansko Luno Rosso za 28 sekund. Prvi mož zmagovite posadke in krmar je legendarni britanski jadralec Ben Ainslie , najuspešnejši jadralec v zgodovini olimpijskih iger.

Proračun vsake ekipe okoli 100 milijonov evrov

Zmagovalka pokala Prada se bo med 6. in 15. marcem 2021 pomerila z branilko naslova, posadko Team New Zealand z Nove Zelandije. Pred tem bodo na pokalu Prade do 24. januarja potekali dvoboji posadk ZDA, Italije in Velike Britanije. Zmagovalci se bodo uvrstili v finale dvoboja izzivalcev, preostali posadki pa čaka polfinalni obračun med 29. januarjem in 2. februarjem. Finale bo nato med 13. in 22. februarjem.

Vse štiri posadke, ki nastopajo na tokratnem pokalu Amerike, tekmujejo na najmodernejših jadrnicah, skupni proračun vsake pa je okrog 100 milijonov evrov. Novozelandska posadka Emirates Team New Zealand je 26. junija leta 2017 postala zmagovalka 35. jadralskega pokala Amerike na Bermudih. Obračun z ameriško ekipo Oracle je dobila s 7:1 v dvobojih.

Jadralski pokal Amerike so doslej tridesetkrat dobili Američani, po trikrat Novozelandci, dvakrat Švicarji, enkrat pa Avstralci. Leta 1851 je tekmovanje doživelo premiero z regato med floto angleških jadrnic in ameriške posadke America, zmagala je slednja in osvojila pokal "stotih Gvinej".