Infarktni razplet relija Nova Gorica z zmago Turka

Prvi dirkaški dan so se ti trije najhitrejši dirkači izmenjevali v vodstvu, zadnji dan pa sta Simon Wagner in Erik Cais v močnem dežju sprva nekoliko ušla najhitrejšemu slovenskemu relistu v državnem prvenstvu, a po napaki oziroma smoli na koncu morala "prepustiti" zmago našemu dirkaču. Rok Turk je s tem le še korak od šestega naslova državnega prvaka, a pravi, da mu ta zmaga v tej konkurenci na tako zahtevnem reliju skoraj pomeni več.

Med dvokolesno gnanimi dirkalniki smo spremljali še večjo dramo v borbi za zmago. Po okvari Marka Škulja sta se udarila Nik Prunk in Jan Medved , ki sta na zadnjo hitrostno preizkušnjo pripeljala z razliko le ene desetinke sekunde. Na koncu je Medved s sovoznikom Izidorjem Šavljem ugnal tekmeca za dve sekundi, zmagal v tem razredu in s tem krepko povedel tudi v državnem prvenstvu druge divizije.

Kako zahteven je bil reli in kakšne so bile razmere, ki jih je zadnji dan začinilo še vreme s pravo poplavo na nekaterih odsekih "brzincev", lepo povzame Aleš Zrinski, ki je na primorskih cestah preživljal pravo odisejado in se po vseh težavah na koncu prebil do cilja na robu prve deseterice v skupni razvrstitvi dirke.