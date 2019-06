Intervju, ki ne sovpada z današnjim časom: Nadal pri 16: Najraje igram v dvorani in travi

"Po resnici povedano mi je bolj všeč igrati v dvoranah (trda podlaga, op. p.) ali na travi kot pa na pesku. Čeprav mi je tudi na pesku všeč igrati," se je glasil odgovor Rafaela Nadala pri 16 letih novinarju Televiga. Ta ga je še povprašal, kdo je njegov idol. "Mislim, da je Carlos Moya izjemen igralec, všeč bi mi bilo biti kot on," je tedaj odgovoril Nadal. In zanimivo, 17 let pozneje je Carlos Moya del njegove trenerske ekipe.

Na vrhu seznama želja je bil Wimbledon

"Kateri turnir bi si najbolj želel osvojiti?" ga je tedaj še povprašal novinar. "Wimbledon. Težko ga je osvojiti in trdo je treba delati," je pristavil Nadal. Zanimivo. Wimbledon je bil drugi izmed četverice grand slamov, ki ga je Majorčan osvojil. Prvo zmago je leta 2005 osvojil na igriščih Roland Garrosa, kjer je preteklo nedeljo vpisal neverjetno 12. lovoriko na istem prizorišču. Drugi izmed osvojenih grand slamov je bil prav Wimbledon leta 2008, tretji pa OP Avstralije (2009). Karierni grand slam je Nadal dopolnil leta 2010 z zmago v New Yorku na OP ZDA.