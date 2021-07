Valter Bonča: Zmaga na OI se v kolesarstvu lahko primerja z rumeno majico

Niti ne. Predvsem v Srbiji je bilo kar nekaj klubov in dobrih kolesarjev, Radiša Čubrić in Bruno Bulić, recimo, ki sta se kasneje preizkusila tudi med profesionalci. Res pa je, da je bilo največ slovenskih ekip. In tudi med kolesarji nas je bilo v tistem času največ.

Če bi kdo takrat to rekel na glas, bi se mu vsi smejali. Še pred petimi leti si tega nihče ni upal povedati na glas, čeprav smo imeli nekaj vrhunskih kolesarjev in rezultatov. Možno je bilo, ampak je bilo treba narediti preskok. Že v mojih časih smo bili sposobni tega, ampak nismo znali. Do dirkanja nismo imeli pravega pristopa, tudi trenirali nismo pravilno.

Mislim, da ja. Na začetku lahko pričakujemo skupine ubežnikov, ki bi lahko imeli tudi po štiri ali pet minut prednosti. Začetek se zdi ravninski, a to ne velja povsem. Ti "klančki" so lahko še težji kot tisti običajni, ker ti ne dovolijo počitka. Pot gre vedno gor in dol. Nato bi se prednost ubežnikov morala začeti zmanjševati. Odločitev pa bi lahko dobili med zadnjim vzponom ali nato med spustom.

Če pogledamo trenutne kolesarje, lahko rečemo, da je pričakovana medalja. Je pa, kot sem rekel, le en dan in ena dirka. Tisti dan bodo morali biti vsi pripravljeni. Ustreza nam, da je trasa zahtevna. Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič – to so kolesarji, ki lahko vsi tudi zmagajo.

Mislim, da ja. Ko je padel in kasneje odstopil, sem rekel, da je to boljše tudi za Pogačarja. Pa ne zato, ker se je znebil tekmeca, ampak zato, da Slovenci vidimo, da obstaja tudi on. Lani smo mu kar malo zamerili, ker je premagal Rogliča, zdaj pa je on tisti glavni.

Za Rogliča sem stoodstotno prepričan, da bo nastopil. Resda je poškodovan, ampak do dirke mu bo uspelo rešiti težavo. Mislim, da bo prišel pokazat stari obraz. Nato so tu Pogačar, Tratnik – predvsem zato, ker je odličen pomočnik – in Polanc. Ne morejo biti vsi zmagovalci, nekdo mora tudi garati. Enako velja za Mohoriča. A eden od teh treh bo žal odpadel.

Rekorderji po številu osvojenih rumenih majic na dirki po Franciji so Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain in Bernard Hinault, ki so slavili po petkrat. Dve zmagi več je sicer osvojil Lance Armstrong, a so mu ju organizatorji zaradi dopinga kasneje odvzeli.

Tuji mediji ga že primerjajo z Indurainom, Mercxkom itd. Čeprav je to sila nehvaležno napovedovati – ali jih lahko ujame po številu skupnih zmag na Touru?

Trenutno vse kaže, da lahko. Ampak zmagati petkrat ni kar tako. Že enkrat je težko, kaj šele petkrat. To je izjemno težko napovedovati.

Kaj se je spremenilo, da so mladi kolesarji pri 22, 23 letih kar naenkrat sposobni zmagovati na največjih dirkah?

Kategorija do 23 let je relativno močna. Klubi so se nekoliko drugače uredili. Ekipe Pro Tour so razred zase, veliko nižje rangiranih klubov pa ima samo ekipe do 23 let. In kar naenkrat so to postale profesionalne ekipe. Za njimi stojijo klubi Pro Tour, da jim pomagajo, oni pa zanje vzgajajo mlade kolesarje. Vzgoja je pravilna in to se pozna.

V prvem tednu Toura smo videli neverjetno veliko padcev. Organizatorji so zanje krivili kolesarje in obratno. Kdo pa je po vašem mnenju glavni krivec?

To se dogaja vsako leto. To je predvsem zaradi tega, ker je na startu 180 kolesarjev, med katerimi je veliko takšnih, ki se težko pokažejo. V prvih ravninskih etapah zato rinejo naprej, da so v prvih vrstah, da jih vidijo sponzorji. Cesta je pa široka toliko, kot pač je. Vsi so spočiti in vozijo agresivno, prostora pa je premalo za vse. Če bi bile že prve etape gorske, bi se karavana raztegnila in padcev bi bilo manj.

Torej za letošnje padce v prvi vrsti niso krivi organizatorji?

Ne, ker mislim, da je vsako leto isto. So pa padci iz leta v leto hujši, kar je posledica novih koles in stila vožnje. Kolesarji vedno pozneje zavirajo, hitrost v ovinkih je večja, zato so tudi padci hujši.